Voici 3 forfaits mobiles à moins de 5 euros parfaits pour les non-accros du smartphone

Si votre smartphone ne vous sert qu'à téléphoner et converser par SMS, il est très peu probable qu'un forfait gonflé de Go vous soit réellement utile. Nous avons donc sélectionné 3 forfaits à moins de 5 euros qui peuvent potentiellement vous intéresser.

Avez-vous déjà consommé l’entièreté de votre forfait de 80, 100, 200 Go sur un mois ? En avez-vous même une réelle utilité ? Ce qui est certain c’est que faire des économies sur son forfait mobile est un vrai sujet et que dans la majorité des cas, il n’est pas toujours nécessaire de posséder autant de Go. C’est pour cette raison que nous vous avons sélectionné 3 forfaits les plus économiques du moment, que ce soit en termes de données 4G que de prix.

Les offres en un clin d’œil

La majorité des offres ci-dessous sont valables pendant un an. Pour ne pas oublier de vous désabonner avant la fin de l’avantage promotionnel de votre abonnement, n’hésitez pas à utiliser notre outil dédié.

Cdiscount mobile : 5 Go pour 3,99 euros par mois pendant un an.

Le forfait de Cdiscount mobile inclut 5 Go de données 4G en France Métropolitaine pour permettre un minimum de navigation web . Pensez bien à jongler avec une connexion Wi-Fi à la maison et au boulot pour ne pas dépasser votre enveloppe mensuelle. En dehors des frontières (Europe et DOM), 5 Go sont également attribués.

En dehors de la data, il propose le combo classique des appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total) vers un numéro français. Il y a toutefois des conditions, avec une limite de 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents dans le mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

Jusqu’au 3 novembre 2021. Le tarif est de 3,99 euros par mois pendant un an puis passe à 7,99 euros mensuels.

NRJ Mobile : 3 Go pour 4,99 euros par mois à vie !

NRJ Mobile met quant à lui à disposition un forfait mobile de 3 Go pour un prix qui ne varie pas même après la première année. Si vous avez l’habitude d’utiliser un réseau Wi-Fi domestique, ce forfait est donc tout à fait à propos pour éviter de payer trop cher. Dans ce cas-ci, l’opérateur octroie également 3 petits Go à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

Sans surprise, on retrouve évidemment le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, de même depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Les mêmes contraintes sont appliquées, avec 3h max par appel et 129 destinataires en France, dont 99 en Europe/DOM.

Ce forfait sans engagement est disponible jusqu’au 3 novembre 2021 et le tarif de 4,99 euros par mois ne varie pas même après un an.

Auchan télécom : 5 Go pour 3,99 euros par mois pendant un an.

Le forfait mobile en série limitée chez Auchan télécom propose lui aussi les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. On retrouve d’ailleurs les mêmes conditions que les autres : 3h maximum par appel, limite de 129 destinataires maximum par mois et 99 vers et depuis l’UE et DOM.

En ce qui concerne le montant des données 4G, il s’élève à 5 Go depuis la France métropolitaine. C’est certes peu, mais largement suffisant si vous préférez utiliser votre connexion Wi-Fi domestique et publique pour votre internet mobile ou si tout simplement vous n’en avez pas l’utilité. Pour l’Europe et les DOM, la data attribuée est aussi de 5 Go.

Cette offre sans engagement est disponible jusqu’au 3 novembre 2021. Le tarif est conservé pendant 12 mois, puis passe à 7,99 euros mensuels.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !