Oppo A53s : une excellente autonomie et un écran 90 Hz pour seulement 169 €

L'Oppo A53s est un smartphone qui vient concurrencer Xiaomi avec une fiche technique surprenante pour le prix : écran 90 Hz, batterie de 5 000 mAh, triple caméra dorsale, haut-parleurs stéréo… Et en ce moment, il passe de 199 euros à seulement 169 euros sur Amazon.

Il y a un an, Oppo dévoilait son A53s, un smartphone d’entrée de gamme qui offre des arguments convaincants sur cette gamme de prix. On y retrouve non seulement une batterie longue durée, un processeur efficace de chez Qualcomm pour un usage simple, mais surtout un écran doté d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, caractéristique assez rare sur cette tranche de prix. Proposé en dessous des 200 euros, le voilà encore plus abordable qu’à son lancement avec cette remise de 15 %.

Les points forts du A53s d’Oppo

L’écran 90 Hz

Une grosse batterie de 5 000 mAh

Le processeur Snapdragon 460

L’interface ColorOS agréable à utiliser

Avec un prix de lancement de 199 euros, le Oppo A53s (4 + 128 Go) se trouve désormais en promotion à 179 euros sur le site d’Amazon, mais grâce à un coupon de réduction valable jusqu’au 7 novembre 2021, le smartphone est à seulement 169 euros. Soit 30 euros d’économie sur la facture. Cdiscount le propose dans le coloris vert à 169,90 euros.

Un smartphone à petit prix convaincant grâce à son écran à 90Hz

Étant une version allégée du modèle classique, le Oppo A53s dispose de bordures assez épaisses, notamment au niveau du menton et arbore une encoche centrale en forme de goutte d’eau. Outre son look réussi, le smartphone intègre un écran LCD de 6,5 pouces, affichant une définition HD + de 1 600 x 720 pixels. Cette définition n’est clairement pas la meilleure du marché, mais on ne peut pas le lui reprocher sur cette tranche tarifaire.

Ce que l’on retient surtout de ce smartphone, c’est qu’il propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Un bel ajout de la part de la marque, car la grande majorité des smartphones sur cette gamme de prix ont un écran rafraîchi à 60Hz. Le Oppo A53s arrive à se démarquer de la concurrence, en proposant meilleure fluidité à l’usage, en particulier lorsque vous faites défiler des pages web, ou des applications de réseaux sociaux. Même avec un taux de rafraîchissement élevé, le smartphone mettra du temps à se décharger. En effet, ce dernier dispose d’une grosse batterie de 5 000 mAh qui permettra de le faire tenir deux jours selon votre utilisation. Toutefois, malgré la charge se montre très lente, il faudra compter deux bonnes heures pour recharger le smartphone à 100 %.

Un processeur qui tient la route avec un appareil photo correct

Entrée de gamme oblige, ce smartphone n’atteindra pas des performances de haute volée et propose le Snapdragon 460 couplé à 6 Go de RAM. Le A53s a été pensé pour un usage quotidien assez simple, et même si on avait souhaité plus de vivacité, il sera se montrer efficace pour de la navigation Internet, du multitâches ou encore du visionnage de contenus. Ne comptez pas sur ce smartphone pour lancer des jeux 3D. L’expérience utilisateur est très agréable notamment grâce à la présence de ColorOS, l’interface d’Oppo. Cette dernière est très intuitive et personnalisable. D’ailleurs, le Oppo A53s pourra profitera en 2022 de la prochaine version de l’OS. Notez que ce smartphone dispose de 128 Go de stockage, un autre tout par rapport aux concurrents qui proposent la plupart du temps 64 Go de base. Et vous aurez même la possibilité d’augmenter la capacité de stockage grâce au port MicroSD jusqu’à 128 Go.

Quant à la photo, le smartphone dispose d’un triple capteur photo. On retrouve un capteur principal de 13 mégapixels, une caméra macro et une caméra de profondeur de 2 mégapixels chacun. Autant vous prévenir tout de suite, le smartphone d’Oppo ne brille pas sur ce point, on aurait souhaité un ultra grand-angle pour plus de polyvalence. La qualité photo pêchera de nuit, et de jour les photos manquent assez de netteté, mais restent correctes pour cette tranche de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Oppo A53s.

