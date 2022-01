Oppo poursuit le déploiement de ColorOS 12, voici les prochains smartphones à être mis à jour

Oppo a détaillé le déploiement de ColorOS 12 pour les prochaines semaines, aussi bien pour le marché asiatique que pour l'Europe et la France.

Après avoir dévoilé les premières phases du déploiement de ColorOS 12 le mois dernier, Oppo poursuit la mise à jour de ses smartphones vers sa nouvelle interface basée sur Android 12.

Dans un tweet mis en ligne ce mercredi, le constructeur chinois a ainsi listé les différents déploiements de ses smartphones aussi bien dans le monde entier qu’en Europe de l’Ouest ou pour la version bêta de ColorOS 12.

#HappyNewYear2022

The #ColorOS12 based on #Android12 update is here!

🔵 Beta Version plan till March.

🟡 Official Version plan in Jan.

🟣 Official Version plan for WEU in Jan. pic.twitter.com/NfxLWI0qsE

— ColorOS (@colorosglobal) January 5, 2022