ColorOS 12 : voici quand débarquera Android 12 sur les smartphones Oppo

Oppo a enfin annoncé les dates de déploiement de ColorOS 12, dernière version de la surcouche du constructeur chinois, sur ses différents smartphones. Certains tourneront sur la bêta ouverte, quand d'autres bénéficieront de la version stable de l'OS.

Les smartphones Oppo profiteront bientôt de la mise à jour vers la nouvelle version de ColorOS, basée sur Android 12, qui est toujours progressivement déployé sur les smartphones Android. ColorOS 12 avait été présenté en septembre par la société chinoise, puis déployée en bêta sur l’Oppo Find X3 Pro durant le mois d’octobre. La dernière mouture de l’OS d’Oppo se distingue notamment par ses belles possibilités de personnalisation et par un design des icônes plus frais.

Ce passage vers ColorOS 12, soit dans sa version bêta, soit dans sa version stable, aura lieu au cours du mois de décembre. Les dates de sortie dépendent des modèles de smartphones : elles ont été détaillées via un tweet du compte officiel de la surcouche made in Oppo.

On the first day of December comes our #ColorOS12 based on the #Android12 Roll-out plan! Save the date and apply on time 👇. pic.twitter.com/GidMjorkY4

— ColorOS (@colorosglobal) December 1, 2021