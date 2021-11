Le son Devialet dans une enceinte connectée pour seulement 99 euros

Fort de son savoir-faire en matière d'accessoires, Belkin a développé une enceinte intelligente avec Devialet qui se distingue de la concurrence en intégrant, en plus, un chargeur sans fil pour smartphones compatibles avec la norme QI. Très onéreuse la voilà enfin à prix plus raisonnable en passant de 249 à 99 euros.

Belkin est un constructeur s’étant fait un nom ces dernières années pour sa myriade d’accessoires pour téléphone. Le constructeur américain s’est associé avec Devialet, marque pionnière dans le domaine du son, et propose une enceinte connectée : la SoundForm. Grâce à cette collaboration, cette enceinte offre à la fois un son de grande qualité et la charge à induction. Cette dernière est affichée à un prix très conséquent, mais en ce moment elle est à un meilleur prix grâce à une remise de 150 euros sur son prix habituel.

Ce qu’il faut retenir de la Belkin SoundForm

La signature sonore de Devialet

La présence de deux woofers de 70 mm

La charge à induction jusqu’à 10 W pour vos appareils Qi

Initialement à 249,99 euros, l’enceinte connectée Belkin SoundForm de Devialet est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur le site Boulanger. Elle existe en deux versions : une compatible avec Google Assistant et l’autre avec Amazon Alexa.

Une petite enceinte qui profite du savoir-faire de Devialet

Esthétiquement l’enceinte de Belkin reprend ce qui se fait sur le marché, et propose une partie cylindrique recouverte d’un tissu tressé, et une partie supérieure coupée en biais pour faire la place à la station de recharge à induction. La SoundForm est une enceinte relativement compacte avec 162 x 162 x 168,5 mm, pour un poids de 1,3 kg. Un format qui lui permettra de se faire une place sur une table de chevet, un bureau ou au coin du canapé. Sa conception est sobre, mais le choix des matériaux reste assez décevant au vu de son positionnement premium. C’est dommage de retrouver un revêtement en plastique quand d’autres constructeurs proposent de l’aluminium. Quant aux commandes, on retrouve quatre boutons de contrôle (lecture/pause, silencieux, volume +/-, connexion Bluetooth).

Mais Belkin veut surtout offrir un rendu sonore de qualité et pour cela, le constructeur américain a choisi de faire confiance au savoir-faire de Devialet pour développer le son de son enceinte. Pour la marque spécialisée dans l’audio, ce n’est pas une première, car la marque française a déjà eu l’occasion de travailler avec d’autres en concevant par exemple l’enceinte Huawei Sound X. La SoundForm dispose de la technologie SAM by Devialet (Speaker Active Matching), qui permet de reproduire le son de manière très fidèle. Mais cette enceinte mise surtout sur les graves, avec des bases profondes et percutantes. De plus, elle dispose de deux woofers de 70 mm, qui associés à la technologie Push-Push de la marque, permettent d’annuler les vibrations. Résultat : l’enceinte ne bouge pas d’un pouce pour garantir une recharge sans interruption.

Avec Google Assistant ou Alexa aux commandes

Et comme c’est une enceinte intelligente, vous pourrez faire appel à Google Assistant pour répondre à vos besoins. Grâce à deux microphones longue portée, l’enceinte vous entendra lorsque vous faites appel à Google Assistant. Il vous obéira à la voix pour vous renseigner sur l’actualité, la météo, sur des recettes, sur votre agenda, ou encore pour lancer un minuteur ou une chanson. L’intégration de Google Assistant, c’est l’assurance d’avoir accès à un écosystème large et des fonctions nombreuses. D’ailleurs si vous avez déjà des enceintes intelligentes Google Assistant, sachez que la Belkin est compatible Multiroom pour un son plus puissant. La configuration se fait de manière très classique en passant par l’application Google Home (disponible sur iOS ou Android) et en connectant l’enceinte au Wi-Fi du domicile.

Toutefois, si vous êtes plutôt adepte des appareils Amazon, sachez que l’enceinte se décline également dans une version avec Alexa. Cet assistant vocal a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore avec votre voix grâce à Alexa. Mais aussi de commander un produit sur Internet, réserver une course Uber, de lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming, ou encore de définir des réveils ou des rappels. Et si vous disposez déjà d’un appareil équipé d’Alexa, vous pourrez utiliser la fonction multiroom pour l’appairer à la SoundForm.

Mais aussi capable de recharger votre smartphone rapidement

Belkin oblige, cette enceinte fait aussi office de station de recharge. Même s’il est vrai que la recharge sans fil peut paraître moins efficace qu’une recharge filaire classique, ici Belkin propose une charge rapide d’une puissance allant jusqu’à 10 W. Ainsi, même lorsque vous n’aurez pas votre chargeur secteur sur vous, vous aurez la certitude de récupérer l’énergie nécessaire pour votre appareil en un rien de temps. D’ailleurs grâce à son socle légèrement incliné, votre smartphone reste manipulable et peut être utilisé en mode paysage ou portrait. Vous pourrez donc continuer à visionner votre série préférée ou bien de faire un FaceTime sans tomber en rade de batterie. En revanche, n’espérez pas recharger vos écouteurs, car ces derniers ne seront pas reconnus par le système de recharge.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le test réalisé par nos confrères de Numerama sur la Belkin SoundForm.

