La version sans fil du casque gamer HyperX Cloud II est à -15 %

En début d’année 2021, HyperX à proposer son casque phare le Cloud II, dans une version sans fil. L’occasion de revenir sur les nombreuses qualités du best-seller de la marque qui voit en plus son prix baisser grâce à un code promo. Le casque est à présent à 144,50 euros au lieu de 169,99 euros.

Il aura fallu attendre six ans pour que la marque HyperX propose une variante sans fil de son casque gaming de référence, le Cloud II. Compatible sur plusieurs consoles, avec un bon rendu audio, ce casque ne manque pas d’atouts, encore plus avec 15 % de réduction grâce à un code promo.

Ce qu’il retenir de ce casque gaming

C’est un casque sans fil léger et confortable

Avec de bonnes performances sonores

Une excellente autonomie

Et compatible sur PC, PS4, Switch

Au lieu de 169,99 euros, le casque sans fil HyperX Cloud II est aujourd’hui disponible en promotion chez Boulanger à 144,50 euros en utilisant le code promo « ACCESS-15 » lors de la commande.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque gamer HyperX Cloud II Wireless. Le tableau se met à jour automatiquement.

Pas de prise de risque au niveau du design

Pour cette version sans-fil, HyperX reprend presque à la lettre la recette de son grand frère filaire. Il propose donc une conception à la fois solide et confortable très appréciée des joueurs, qui même sans RGB dispose d’une esthétique gaming. On retrouve un arceau en métal de couleur rouge, recouvert de similicuir sur le dessus et de jolies coutures très bien finies.Cette conception, déjà bien connue de la marque permet au casque d’être particulièrement confortable, d’autant qu’il s’ajuste parfaitement aux têtes les plus volumineuses.

Au niveau des oreillettes, on retrouve le logo de la marque imprimé en rouge et elles englobent très bien l’oreille. Elles profitent d’ailleurs d’un revêtement en similicuir rembourré grâce à une mousse, là aussi, suffisamment généreuse pour que le casque reste confortable durant de longues sessions de jeu. Pour continuer dans le confort, la version sans fil se démarque grâce à ses 309 grammes et s’offre le luxe d’être plus léger que le Cloud II filaire (350g). Quant aux boutons de contrôles, on a le droit à une molette de réglage du volume, un bouton d’alimentation permettant de couper le micro lorsque le casque est allumé ainsi qu’un bouton, dédié à l’activation du mode 7.1.

Un casque gaming offrant une bonne qualité sonore

Côté audio, le Cloud II Wireless d’HyperX ne déçoit pas et remplit parfaitement son rôle. Le son est fluide, et la virtualisation sonore 7.1 initiée sur le Cloud II permet une bonne spatialisation de ce qui vous entoure lors de vos sessions de jeux, très pratique pour les FPS. Grâce aux transducteurs dynamiques de 53 mm, le casque délivre des prestations sonores très correctes et adaptées à un usage multimédia que ce soit pour le jeu vidéo ou l’écoute musicale.

Ce casque offre une bonne dose de basses, et les médiums sont également très bien retranscrits permettant ainsi une bonne distinction des voix. Seuls les aigus pourront se montrer désagréables sur certains sons. Toutefois, le Cloud II Wireless manque de personnalisation. Il n’y pas d’égaliseur ou même de réglages liés au microphone intégré. Côté micro aussi, c’est un sans-faute, notamment grâce à la bonnette, qui empêche les bruits parasites. Le Cloud II Wireless embarque avec lui un contrôle de micro, qui vous permettra d’entendre votre propre retour pour vérifier que vous ne hurlez pas trop sur vos partenaires gamers.

Mais aussi une très bonne autonomie

D’ailleurs avec ses 30 heures d’autonomie annoncées par la marque, on a clairement le temps d’enchaîner les parties avant de tomber en rade de batterie. Si cela semble assez conséquent, il est possible de l’utiliser sans problème pendant plusieurs jours ce qui le place parmi les meilleurs élèves de sa catégorie. Enfin, la connectique se fait à l’aide d’un dongle USB-A compatible PC et PS4. Et si un port USB type C est présent sur le casque, il ne servira malheureusement qu’à le recharger.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque gaming HyperX Cloud II Wireless.

