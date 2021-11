Le vidéoprojecteur compact de Xiaomi est à son meilleur prix chez Fnac/Darty

Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est un mini projecteur qui pourra s'intégrer dans tous les intérieurs grâce à son format très pratique. Il est même capable d'offrir une image de 60″ à 120″ en qualité vidéo Full HD. Cela fait de lui un vidéoprojecteur complet au vu de son format et devient plus intéressant grâce à une réduction à la Fnac et Darty. Il est proposé à 449,99 euros au lieu de 599,99 habituellement.

Même si on n’atteint pas la qualité d’image d’un bon téléviseur avec les vidéoprojecteurs, ces derniers donnent l’impression d’être au cinéma, mais chez soi. Et pour offrir cette expérience, Xiaomi qui est surtout connu pour ses innombrables smartphones, propose des vidéoprojecteurs capables de diffuser une image jusqu’à 120 pouces. C’est le cas de son Mi Smart Compact, qui en plus d’être peu encombrant, offre une qualité d’image satisfaisante et profite en plus d’une réduction de 150 euros sur son prix initial.

Le Xiaomi Mi Smart Compact, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur au format mini

Affichant une définition Full HD, jusqu’à 120 pouces

Prise en charge du HDR 10, DTS-HD et du Dolby Digital

L’expérience Android TV à la clé

Au lieu d’un prix barré à 599,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est désormais affiché à 449,99 euros à la Fnac et Darty. C’est encore moins cher que sur le site officiel, d’autant plus que le produit est en rupture de stock sur le Mi Store.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Compact Projector. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un vidéoprojecteur mini qui ne manque pas de qualité

Par le passé, les vidéoprojecteurs pouvaient se montrer assez imposants, mais aujourd’hui il est possible de trouver un format plus compact comme c’est le cas pour le Mi Smart Compact Projector de Xiaomi. Comme son nom l’indique, l’appareil opte pour un format mini pour être moins encombrant et plus facile à installer, grâce à ses mesures de 15 centimètres de hauteur et de profondeur, ainsi qu’une largeur qui s’élève à 11,5 cm. De plus, avec son poids de 1,3 kg, il sera facilement transportable si vous souhaitez le déplacer d’une pièce à une autre, ou même l’emmener chez un ami ou autres. D’ailleurs, d’un point de vue design, cet aspect n’a pas été négligé par la marque. On retrouve un look plutôt sobre et soigné qui s’intègrera parfaitement à la décoration de votre intérieur.

Hormis son petit format qui impressionne, le Mi Smart Compact Projector affiche des couleurs bien vives grâce à ses LED quatre canaux d’une puissance de 500 lumens. Ce modèle profite donc d’une luminosité bien plus élevée que sur les vidéoprojecteurs traditionnels, avec des images bien claires, même sur une surface blanche. Concernant la résolution de l’image, ce petit projecteur propose une définition Full HD (1 920×1 080 pixels). Il prend même en charge le HDR10 pour des images nettes et fidèles, avec des couleurs intenses, même en plein jour.Et même si ce vidéoprojecteur est petit, il est capable de diffuser les images sur une surface jusqu’à 120 pouces. Cela bien sûr dépendra de la position de l’appareil qui déterminera la taille de l’image projetée. Puis le son est aussi assuré, avec la présence de deux haut-parleurs de 5W qui délivrent un audio bien présent notamment grâce à la prise en charge des codecs Dolby Digital et DTS-HD, pour une expérience sonore immersive. D’ailleurs, ce projecteur peut également être une solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, grâce à la connectivité Bluetooth, ou via le port jack 3,5 mm.

Android TV pour une meilleure expérience

Enfin, le constructeur chinois nous fait le plaisir de proposer l’un des meilleurs OS TV, si ce n’est le meilleur : Android TV. Le Mi Smart Compact Projector tourne sous la version 9.0, sur laquelle vous allez pouvoir naviguer facilement pour y retrouver toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que le catalogue complet du Play Store. La télécommande Mi Remote du Xiaomi Mi Smart Compact Projector se dote par ailleurs d’une compatibilité avec Google Assistant pour pouvoir lancer une appli au son de votre voix. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve un port HDMI, un port USB 2.0 et une sortie audio jack. À noter, le stockage interne s’élève à 16 Go.

