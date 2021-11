Asus Zenfone 8 : ce smartphone premium compact d’Android est à petit prix

La Fnac anticipe le Black Friday et propose de bonnes affaires, comme par exemple le smartphone d'Asus le Zenfone 8 qui passe à 499 euros au lieu de 699 euros à son lancement. C'est le moment de craquer, si vous souhaitez un smartphone format compact qui ne fait pas de sacrifice sur la fiche technique.

Au printemps dernier, Asus a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones premium : les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip. Le premier modèle se démarque par son petit format, qui vient concurrencer l’iPhone 12 mini. Aussi puissant que son rival, ce dernier tourne sous Android et devient une très bonne alternative surtout qu’il profite d’une remise de près de 30 %.

Ce qu’il faut retenir du Zenfone 8 d’Asus

Il propose un format compact avec un écran OLED FHD+ à 120 Hz

De belles performances grâce au puissant Snapdragon 888

Un capteur principal de 64 mégapixels

Lancé au prix de 699 euros, la version 8 + 128 Go du Zenfone 8 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur le site de la Fnac, soit 200 euros de remise immédiate.

Retrouvez le Zenfone 8 (8 + 128 Go) à 499 € à la Fnac

Pour 100 euros de plus, retrouvez le Zenfone 8 Flip qui a la particularité de s’équiper d’un appareil photo rotatif et d’un écran plus grand.

Retrouvez le Zenfone 8 Flip (8 + 256 Go) à 599 € à la Fnac

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Asus Zenfone 8. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone petit, mais avec une fiche technique de taille

Pour ceux qui sont à la recherche d’un smartphone compact tout en proposant une fiche technique haut de gamme, Asus a de quoi satisfaire vos besoins. Avec son Zenfone 8, la marque propose un smartphone au format mini sans pour autant négliger les performances. On retrouve un écran OLED d’une excellente qualité avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz, dans une diagonale de seulement 5,9 pouces. Il offre donc une expérience en main très agréable, une très bonne fluidité et d’excellentes conditions pour visionner vos contenus.

Pour assurer de bonnes performances, Asus continue de proposer ce qui se fait de mieux en 2021 en intégrant l’une des puces les plus puissantes de chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888. Épaulé par 8 Go de mémoire vive, le Zenfone 8 sera capable de répondre à tous vos besoins, en passant d’une expérience utilisateur parfaitement fluide jusqu’à profiter de la meilleure expérience graphique sur les jeux les plus gourmands. Cette configuration le rend compatible avec le réseau 5G, mais aussi le Wi-Fi 6. Sachez tout de même que lors de notre test, nous avons constaté que le smartphone avait tendance à chauffer.

Une autonomie à la hauteur de son gabarit

Avec ce smartphone, il ne faudra pas s’attendre à une autonomie de deux jours comme sur les smartphones de chez Xiaomi, car il s’avère difficile d’intégrer une grosse batterie dans ce petit format. On retrouve donc une batterie de seulement 4 000 mAh qui pourra vous permettre de tenir une journée, mais avec une utilisation modérée. Et au niveau de la recharge, si le Zenfone 8 propose une charge rapide de 30 W, il faudra compter sur une heure et demie pour récupérer 100 %. Le smartphone fait l’impasse sur la charge sans fil, mais il est certifié IP68 et possède une prise jack.

Pour finir, au niveau de la photo, Asus équipe son smartphone de seulement deux capteurs : un principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. C’est assez rare, quand la plupart des constructeurs sur trois voir quatre capteurs, mais, le module photo d’Asus permet de capturer de beaux clichés et la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30 fps et aussi de la 4K jusqu’à 120 fps. On aurait souhaité un peu plus de polyvalence, mais cela reste très correct pour le prix proposé actuellement.

Retrouvez le Zenfone 8 (8 + 128 Go) à 499 € à la Fnac

Retrouvez le Zenfone 8 Flip (8 + 256 Go) à 599 € à la Fnac

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Zenfone 8 d’Asus.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.