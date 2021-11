Le Black Friday est le bon moment pour acheter une Apple Watch Series 6

L'Apple Watch Series 6 n'est plus la dernière montre connectée de la firme de Cupertino, mais elle propose les mêmes fonctionnalités que la nouvelle Series 7. De plus, elle est bien plus abordable pendant ce Black Friday avant l'heure sur Amazon en passant à 369 euros, aussi bien pour le modèle 40 mm que celui de 44 mm.

Cela fait maintenant un an que l’Apple Watch de sixième génération est sortie et elle n’a d’ailleurs presque rien à envier à la nouvelle montre connectée de la Pomme, sauf peut-être un écran plus grand. Et en ce moment, c’est la période du Black Friday et les offres mises en ligne en avance par les différents e-commerçants permettent aujourd’hui d’économiser jusqu’à 90 euros sur le prix de la Series 6, alors autant en profiter !

Ce qu’il faut retenir de l’Apple Watch Series 6

Une montre connectée pour les iPhone uniquement

Les mêmes fonctionnalités santé et sport que la Series 7

Avec un écran moins grand, mais toujours OLED et Always-On Display

Au lieu de 459 euros, l’Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) avec son boîtier en aluminium bleu et son bracelet sport bleu marine intense est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros sur Amazon. Le modèle 40 mm est au même prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 6. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design devenu classique

Comme toutes Apple Watch, la montre fonctionne uniquement avec un iPhone. Pour aller plus dans le détail, la Series 6 est compatible avec les terminaux tournant sous iOS 15, à partir de l’iPhone 6S et jusqu’au 13 Pro Max. Donc, passez votre chemin si vous avez un smartphone Android.

Enfin, si la Series 7 s’est agrandit, l’Apple Watch Series 6 reprend quant à elle les traits esthétiques introduits par les Series 4 et 5, avec le même format rectangulaire, des bords toujours fins et un écran de 1,57 pouce pour le modèle 40 mm et de .1,78 pouce pour le modèle 44 mm. La fonctionnalité Always-On Display bien pratique, qui permet de laisser constamment l’écran allumé, est évidemment toujours de la partie.

La même puissance et la même autonomie que la Series 7

La montre connectée d’Apple de sixième génération est ensuite propulsée par le SoC Apple S6 afin qui lui permet de proposer une expérience utilisateur parfaitement plus fluide au quotidien. La firme de Cupertino annonce par ailleurs que celle-ci est 20 % plus rapide que la puce qui équipait l’Apple Watch Series 5. On retrouve ensuite tout un tas de capteurs pour suivre l’activité et beaucoup de paramètres liés à la santé, avec notamment la présence d’un ECG et d’un capteur de taux d’oxygène dans le sang pour renforcer son positionnement dans ce domaine. Pour l’autonomie, ne comptez pas plus d’une journée. Bref, ce sont les mêmes caractéristiques que la Series 7, mais pour moins cher.

La Series 6 tourne évidemment sous la dernière version du système d’exploitation de la Pomme : WatchOS 8. L’interface apporte quelques nouveautés, comme la fonctionnalité Pleine Conscience ou encore la possibilité de mesurer votre fréquence respiratoire durant le sommeil et faire un suivi sur plusieurs jours consécutifs pour avoir un état de la qualité de votre sommeil. La photo est aussi au menu de la refonte et les clichés peuvent désormais apparaître en mode Portrait sur la montre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Apple Watch Series 6.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mise en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.