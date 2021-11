La Samsung Galaxy Watch 4 Classic perd 100 €, quelle que soit sa version choisie

Si vous aviez prévu d'enfin vous offrir une montre connectée, c'est sans doute le moment d'en profiter pendant le Black Friday. L'excellente Samsung Galaxy Watch 4 Classic en profite pour perdre 100 € sur son prix de base chez la Fnac et Amazon.

Sortie en toute fin d’été 2021, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic représente la seule montre connectée du moment fonctionnant sous WearOS 3.0, avec l’autre modèle de la même gamme. Elle dispose de nombreuses améliorations par rapport à son aînée comme une meilleure qualité d’écran et une précision accrue sur les capteurs de santé et sportifs. Pendant le Black Friday, elle est proposée avec 25 ou 27 % de réduction en fonction de sa taille.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Un design tout en finesse

Une expérience utilisateur améliorée avec WearOS

Une montre tournée vers la santé et le suivi sportif

Auparavant proposée à 369,99 euros dans sa version 42 mm, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est proposée au prix de 269,99 euros pendant le Black Friday chez la Fnac. La version 46 mm est quant à elle disponible au prix de 299,99 euros au lieu de 399,99 euros chez la Fnac et Amazon.

La Samsung Galaxy Watch 4 normale est encore moins chère puisqu’elle n’est qu’à 199 euros.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre allégée et améliorée

La Galaxy Watch 4 Classic, conserve la lunette rotative de son aînée qui assure toujours une bonne fluidité pour la navigation dans les menus et permet de ne pas toucher l’écran de la montre. Elle apporte également une meilleure prise en main et des finitions toujours plus exemplaires. Son revêtement mat et son corps en Acier inoxydable lui donnent un aspect robuste qui n’est d’ailleurs pas uniquement esthétique.

L’écran est de 1,36 pouce de diamètre avec une définition de 450 x 450 pixels dans sa version 42 mm et de 1,4 pouces dans sa verison 46 mm, le tout en OLED avec la technologie Always On qui s’adapte à l’environnement lumineux.

Un suivi sportif complet et la précision de WearOS

La nouvelle interface de WearOS couplé au suivis de l’activité de la montre grâce à ses nombreux capteurs fait des miracles et son Processeur Exynos W920 de haut vol. Le tout fonctionne de manière parfaitement fluide notamment grâce à la surcouche maison du constructeur coréen : One UI Watch. En plus des nombreuses activités sportives prises en charge, la Galaxy Watch 4 Classic permet de télécharger toutes les applications disponibles sur le Play Store dédié comme Google Fit, YouTube Music ou Spofity. 16 Go de stockage sont disponibles pour pouvoir utiliser ses applications même en mode hors ligne.

En revanche, si vous ne possédez pas de smartphone de la gamme Galaxy, vous ne pourrez pas avoir accès à l’application Samsung Health Monitor, qui prend en charge entre autres la mesure de la pression artérielle et de l’électrocardiogramme. Mais il vous sera tout de même possible de télécharger d’autres applications pour le suivi de votre santé et de vos entraînements, comme Google Fit.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.