Samsung : les tablettes de la gamme Galaxy Tab S7 sont en promotion pour le Black Friday

En cette Black Friday Week, les tablettes n'échappent pas aux promotions. C'est le cas des références signées Samsung. Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+... Toutes profitent de baisses de prix bienvenues. En voici une petite sélection du côté de la Fnac.

Sur un marché dominé par les produits Apple, les tablettes Samsung ont pourtant plusieurs atouts à faire valoir. D’abord, les plus récentes proposent des fiches techniques tout à fait recommandables, et pour des prix moindres par rapport au concurrent à la pomme. Et à l’approche du Black Friday, les tarifs sont nettement plus intéressants, comme en témoignent ces promotions appliquées sur plusieurs modèles de la marque coréenne.

Voici les offres en un clin d’œil

La Samsung Galaxy Tab S7 FE à 499,99 euros

Lancée tout récemment, la Galaxy Tab S7 « Fan Edition » propose des performances tout à fait honorables, malgré quelques concessions faites pour proposer un prix contenu. On d’abord droit à une tablette d’une diagonale plutôt confortable de 12,4 pouces, dotée d’un écran LCD 60 Hz et d’une belle luminosité pouvant grimper jusqu’à 600 nits. Notons que son design est très similaire à l’onéreuse Galaxy Tab S7+. La tablette est par ailleurs vendue avec un stylet S Pen.

L’appareil embarque par ailleurs un Snapdragon 750G (avec 4 ou 6 Go de mémoire vive), qui n’a naturellement pas la prétention d’offrir la même puissance que le Snapdragon 865+ des modèles plus premium, mais qui promettra tout de même de bonnes performances en jeu et dans le multitâche, ainsi qu’une fluidité agréable. Pour la photo, il faudra compter sur un capteur arrière de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur avant de 5 mégapixels. Côté autonomie, le constructeur a misé sur une grosse batterie de 10 090 mAh, ce qui devrait assurer une journée et demie en utilisation classique, avec de la navigation sur le web, un peu de jeu et de la vidéo.

Pour en savoir encore plus, nous vous invitons dès maintenant à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Un design similaire à celui d’une tablette premium

Une bonne autonomie

Un S Pen inclus

Initialement proposée à 599,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi + 64 Go) est désormais affichée à 499,99 euros à la Fnac. Plusieurs autres modèles sont également en promotion : la version Wi-Fi + 128 Go à 549,99 euros au lieu de 649,99 euros, la version 5G + 64 Go à 569,99 euros au lieu de 669,99 euros, et celle 5G + 128 Go à 619,99 euros au lieu de 719,99 euros.

La Samsung Galaxy Tab S7 à 569,99 euros

On monte cette fois-ci en gamme avec la Samsung Galaxy Tab S7, avec des caractéristiques qui peuvent, pour certaines, se mesurer sans souci à celles des iPad. Si cette tablette n’a pas la prétention de proposer une dalle OLED, elle intègre tout de même une bonne dalle IPS LCD de 11 pouces. Elle est surtout rafraîchie à 120 Hz, soit l’assurance de profiter d’une excellente fluidité dans les contenus. Le S Pen, toujours aussi précis, sera également inclus.

La puissance sera aussi de mise avec une puce Snapdragon 865+, épaulée par 6 Go de mémoire vive. De quoi naviguer sans souci parmi les applications, sans aucun ralentissement. Mentionnons également la présence de quatre haut-parleurs AKG, qui délivrent un son plutôt étonnant pour une tablette. Cette dernière pourra donc aisément être utilisée pour regarder confortablement ses films et séries. Côté photo, la Galaxy Tab S7 est munie d’une caméra de 13 mégapixels au dos et une caméra selfie de 8 mégapixels. Les tablettes n’ayant pas pour vocation à produire des clichés parfaits, cela suffira amplement pour des visioconférences, par exemple. Enfin, la S7 dispose d’une batterie de 8 000 mAh assurant une quinzaine d’heures d’autonomie, même si, comme toujours, tout dépendra de l’intensité de votre utilisation.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7

Un écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 865+

Une autonomie confortable

Au lieu de 719,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 (Wi-Fi + 128 Go) est maintenant disponible à 569,99 euros à la Fnac. Quant au modèle 4G + 128 Go, son prix passe de 819,99 euros à 669,99 euros, et la version 4G + 256 Go est vendue à 749,99 euros au lieu de 899,99 euros.

La Samsung Galaxy Tab S7+ à 799,99 euros

Si vous souhaitez miser sur une tablette vraiment premium (en y mettant donc le prix), il faudra vous diriger vers la Samsung Galaxy Tab S7+, qui apporte des améliorations bienvenues par rapport à la S7 classique. La S7+ intègre donc un écran de 12,4 pouces, qui dispose de la technologie AMOLED, et propose aussi le HDR10+. La dalle sera, tout comme la S7, rafraîchie à 120 Hz pour assurer une excellente fluidité. À l’intérieur de la bête, on trouvera là aussi une puce Snapdragon 865+ épaulée par 6 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, cette rivale de l’iPad Pro d’Apple pourra tout à fait être utilisée dans le cadre professionnel ou créatif, d’autant plus que le S Pen sera de la partie.

Pour prendre quelques clichés, on pourra compter sur un capteur avant de 8 mégapixels et de deux capteurs situés à l’arrière : un principal de 13 mégapixels, et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. Un module plutôt polyvalent par rapport à ce que peuvent offrir les autres modèles de la marque coréenne, avec des clichés capturés plutôt détaillés. Enfin, l’autonomie sera un poil supérieure à celle de la Galaxy Tab S7 avec une batterie de 10 090 mAh, compatible avec la charge rapide. D’après notre test, cette batterie aura tout de même tendance à se vider rapidement.

Si vous souhaitez justement en savoir davantage sur ce modèle, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7+.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S7+

Un écran AMOLED 120 Hz

Une puce Snapdragon 865+

La charge rapide

Auparavant affichée à 949,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S7+ (Wi-Fi + 128 Go) est aujourd’hui proposée à 799,99 euros à la Fnac. Parmi les autres références bénéficiant de réductions, figurent la version Wi-Fi + 256 Go à 879,99 euros au lieu de 1029,99 euros, le modèle 5G + 128 Go à 999,99 euros au lieu de 1149,99 euros, et le 5G + 256 Go à 1099,99 euros au lieu de 1249,99 euros.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.