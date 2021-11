Le nouveau drone DJI Air 2S qui filme en 5,4K est déjà en promotion

DJI continue à mettre à jour ses produits et a présenté il y a quelques mois le DJI Air 2S. Ce drone embarque un capteur de 1 pouce pour une meilleure qualité d'image, mais également vidéo jusqu'en 5,4K. Proposé à 999 euros, il profite d'une belle remise de 70 euros et passe à 929 euros pour le Black Friday.

Malgré quelques bonnes références du côté de Parrot, la marque DJI domine considérablement le marché des drones à l’heure actuelle. Avec son Mavic Air 2, la marque a convaincu le grand public grâce à ses bonnes performances en vol et sa qualité d’image excellente. Depuis, le constructeur a présenté la version 2s qui est dotée d’une caméra de bien meilleure qualité qui profite en ce moment de presque 10 % de remise immédiate.

Le DJI Air 2S, c’est quoi ?

Il s’agit d’un drone léger avec un format compact

Il est équipé d’un capteur d’un pouce

Il est capable de filmer en 5,4K à 30 IPS

Il propose des modes de vol automatiques

Avec un prix de lancement à 999 euros, le drone DJI Air 2s est en ce moment à son meilleur prix sur Amazon grâce à cette réduction de 70 euros, et passe à 929 euros.

Un drone qui s’inspire du Mavic Air 2 mais avec une meilleure qualité d’image

Quand il s’agit de drone, il est important de concevoir des modèles compacts et DJI s’est y faire. On peut présenter le DJI Air 2S comme un DJI Mavic 2 Pro miniaturisé, mais aussi comme un DJI Mavic Air 2 amélioré. Il reprend d’ailleurs les lignes et la conception pliable de ce dernier. La différence entre ces deux modèles est que la version S s’équipe d’une caméra de bien meilleure qualité. Eh oui si le DJI Mavic Air 2 embarquait une caméra dotée d’un capteur de 1/2 pouce, le modèle 2S est le premier drone de cette taille avec un capteur de 1 pouce.

Grâce à ce capteur, le drone est capable de capturer des clichés de 20 mégapixels, et d’enregistrer des vidéos jusqu’à 5,4K à 30 images par seconde (IPS) ou 4K à 60 images par seconde. En proposant un capteur deux fois plus grand qu’auparavant, le drone délivre plus d’informations et de détails pour de meilleures photos et vidéos. À défaut d’avoir un vrai zoom optique, le DJI Air 2S propose un zoom numérique prenant en charge les zooms x4 en 4K à 30 IPS, 6x en 2,7K à 30 IPS, et jusqu’à 8x en Full HD à 30 IPS. Pour les formats, les utilisateurs peuvent choisir d’enregistrer en H264 ou H265, et peuvent également choisir parmi trois profils de couleur vidéo, Normal (8 bits), D-Log (10 bits) ou HLG (10 bits).

Des modes de vols encore plus intelligents et une autonomie correcte

En plus d’un nouvel appareil photo et vidéo, il apporte des mises à jour des modes de vol « intelligents ». Pour cette nouvelle itération de son drone, DJI en a profité pour améliorer son mode FocusTrack et on retrouve des modes programmés tels que Spotlight 2.0, ActiveTrack 4.0 et Point of Interest 3.0. Le drone apporte une nouvelle fonction nommée MasterShots qui utilise une planification de trajectoire de vol automatique pour définir le chemin du drone tout en enregistrant une vidéo. Et enfin, on retrouve bien évidemment les QuickShots et le mode Hyperlapse. Néanmoins l’application DJI Fly manque de précision et ne se montre pas aussi efficace que FreeFlight, l’application de son concurrent Parrot.

L’Air 2S utilise les mêmes batteries de vol intelligentes de 40,42 Wh que le Mavic Air 2, mais son poids en hausse et son capteur plus gourmand viennent réduire son temps de vol maximal théorique de 34 à 31 minutes. En pratique, lors de notre test, le drone à pu tenir entre 20 à 25 minutes de vol. Le système de transmission sans fil pour le contrôle du drone permet quant à lui une portée maximale de 12 km. Rappelons néanmoins que la réglementation européenne ne permet pas les vols à plus de 150 m d’altitude et hors de vue de l’utilisateur. Bien évidemment on retrouve des capteurs pour la détection d’obstacles dans quatre directions, permettant ainsi au pilote de se concentrer sur sa prise de vue. Quant au système APAS 4.0, il permet à l’appareil de manoeuvrer en autonomie autour d’objets et le système de transmission O3 offre une connexion stable aux utilisateurs.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le DJI Air 2S.

