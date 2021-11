Avis aux PGM, la manette Xbox Elite Series 2 est en promotion pendant le Black Friday

Si votre consommation de jeu nécessite d'investir dans du matériel de pointe, vous ne pouvez pas passer à côté de la manette Xbox Elite Series 2. Le Black Friday l'a fait passer de 179,99 euros à 149,99 euros, de quoi jouer comme un pro de manière plus raisonnable.

La manette Xbox Elite Series deuxième du nom a été conçue comme l’accessoire ultime de jeu, modulaire, aux finitions exemplaires et utilisable sur de nombreux supports. Si elle est généralement proposée à un prix assez haut, le Black Friday lui fait perdre pas moins de 30 euros sur Amazon, avis donc aux joueurs les plus exigeants.

Les caractéristiques de la manette Xbox Elite Séries 2

Compatible Xbox One, Séries, PC et appareils Android

Personnalisable à souhait avec ses accessoires

Les finitions et le confort de jeu exemplaire

Une batterie de 40 h d’autonomie

Habituellement disponible à 179,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 est disponible à 149,99 euros sur Amazon pendant la période de Black Friday.

Si le prix vous rebute quand même, vous pouvez vous tourner vers la manette classique Xbox Series qui se retrouve elle aussi en promo à 48,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Une version revue et corrigée de la manette ultime

Si la première manette Xbox Elite avait déjà mis la barre très haut dans le domaine des contrôleurs, cette seconde version place le curseur encore plus loin en corrigeant les faiblesses de son aînée. En premier lieu, elle comporte enfin la batterie demandée à corps et à cris par les déçus du premier modèle, dommage cependant qu’elle soit inamovible. Cette dernière permet d’atteindre une autonomie de 40 heures selon le constructeur, le tout rechargeable grâce au port USB-C, désormais devenu un standard sur les manettes.

Le principe mise toujours autant sur la customisation de l’expérience en modifiant les éléments de la manette pour s’adapter à votre style de jeu. Elle est livrée avec une panoplie d’accessoires et de pièces de rechange pour par exemple modifier la croix directionnelle ou les sticks, de sorte que vous puissiez trouver votre bonheur une fois en main. Cette manette permet aussi de régler la tension des sticks pour personnaliser la course de ces deniers en fonction des jeux. Il en va de même pour les gâchettes arrière qui proposent maintenant 3 modes différents en plus des moteurs de vibration intégrés et indépendants. Le grip antidérapant est aussi de la partie afin que la manette ne vous glisse pas entre les mains lors des sessions les plus intenses.

Une compatibilité quasi universelle

Cette manette Xbox Elite Series 2 peut être utilisée de manière filaire ou sans fil via Bluetooth, elle peut donc s’adapter à tous types de supports. C’est évidemment le cas sur les Xbox des générations One et Series, mais il est possible de l’utiliser aussi bien sur PC que sur smartphone, tablette ou sur n’importe quel appareil compatible Android TV comme la Nvidia Shield. En revanche il faut faire une croix (vous l’avez ?) sur la compatibilité avec la PS4 ou la PS5, vous comprendrez bien évidemment pourquoi.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons notre test complet de la manette Xbox Elite Série 2.

