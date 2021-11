200 Go à 9,99 €, c’est le forfait 4G/5G le plus costaud du Black Friday

Prixtel met les petits plats dans les grands pendant ce Black Friday et dégaine une offre immanquable : un forfait mobile 4G et 5G de 200 Go pour seulement 9,99 euros par mois la première année.

Prixtel est l’un des seuls opérateurs qui proposent des forfaits mobile dont le prix s’adapte en fonction de votre utilisation. Mais c’est aussi et surtout niveau prix que cet opérateur se démarque avec des offres folles notamment en période de promotion. C’est le cas pendant cette semaine de Black Friday puisque Prixtel passe son forfait « Le géant » de 200 Go à seulement 9,99 euros par mois la première année.

Que propose ce forfait chez Prixtel

Un forfait qui s’adapte à votre utilisation

200 Go pour moins de 10 euros par mois

La 4G et la 5G au même prix

Les appels, les SMS et les MMS en illimité

Prixtel fête aussi le Black Friday et avec la manière puisque son forfait « Le Grand » de 200 Go est accessible à partir de 9,99 euros par mois. Le forfait passe à 15,99 au bout de la première année. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2021.

Un forfait sans engagement gigantesque à prix mini

Prixtel est un opérateur mobile français qui a la particularité de proposer une offre 4G et 5G sur mesure pour ses clients. Chaque forfait dispose d’une enveloppe de Go ajustable en fonction de vos envies, mais propose surtout des prix défiant toutes concurrences. Le forfait géant par exemple commence à 200 Go pour 9,99 euros par mois pour atteindre même 260 Go pour 15,99 euros mensuels dans le cadre du Black Friday. Autant dire qu’avec autant de Go à disposition, vous aurez loisir d’utiliser exclusivement votre mobile pour votre consommation du net, que ce soit pour naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, séries ou films en streaming ou même jouer en ligne.

Les communications en illimité quel que soit le forfait

Quel que soit le forfait choisi, les appels et SMS/MMS sont quoiqu’il arrive illimités vers la France, l’Europe, les DOM et même vers les mobiles et fixes d’Amérique du Nord en ce qui concerne le forfait de 200 Go. Dans tous les cas, vous profitez du réseau de SFR sur tout le territoire métropolitain et de ceux de ses partenaires à l’étranger.

Par ailleurs, 15 Go de 4G à l’étranger sont inclus dans l’enveloppe de données. De quoi pouvoir utiliser le réseau de son mobile sans surcoût en déplacement ou en vacance pour par exemple utiliser son GPS ou pour consulter une information sur le net.

Comment conserver mon numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisirez, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

