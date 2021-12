Plus de 150 euros de réduction sur cette caméra de surveillance qui filme en 4K

Vous souhaitez surveiller votre domicile lorsque vous êtes en déplacement ? Alors, autant miser sur une référence en matière de caméras de sécurité : la Arlo Ultra 2 Spotlight propose une solution complète ! Actuellement, elle est affichée à 199 euros au lieu de 349,99 euros sur Amazon.

Si vous n’êtes pas souvent chez vous, ou si vous souhaitez pouvoir surveiller votre domicile à tout moment, installer une caméra de surveillance connectée est la meilleure des solutions. Cet objet vous permet tout bonnement de garder un œil chez vous, tout en recevant des alertes sur votre smartphone en cas de mouvement suspect. Parfaite pour vous rassurer, l’Arlo Ultra 2 Spotlight a tout ce qu’il faut pour sécuriser votre domicile. D’habitude très onéreuse, elle profite d’une belle réduction de 43 % sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de cette caméra de surveillance

Elle est sans fil et facile à installer

Elle enregistre des vidéos en 4K

Avec une vision en 180° et une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Au lieu d’un prix barré à 349,99 euros, la caméra de surveillance Arlo Ultra 2 Spotlight est en ce moment à son meilleur prix sur Amazon grâce à une remise de 43 % son prix tombe à 199 euros.

Vous pouvez également retrouver un pack regroupant deux caméras qui profite de 200 euros de réduction sur Amazon.

Une caméra résistante avec un design réussi

Le modèle Ultra 2 Spotlight reprend le design bien connu de la marque Arlo, avec son grand œil et ses lignes toute en longueur. Une caméra de surveillance réussie qui se montre même assez discrète, mais surtout solide. Le constructeur Arlo attache une importance particulière à la conception de ses caméras et à la résistance de ces dernières, c’est pourquoi l’Ultra 2 Spotlight sera capable de résister aux intempéries et aux UV. Avec son petit gabarit, l’installation se fait facilement. Vous aurez le choix entre poser la caméra sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien à un support magnétique, très pratique. Entièrement sans fil, cette caméra offre une autonomie de six mois.

Capable de filmer en 4K avec un zoom x12 pour avoir plus de détails

Pour en revenir à la caméra de surveillance, elle est capable de filmer en 4K, avec un angle de vision de 180° qui va permettre de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Elle supporte également le HDR. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs. Arlo propose même un zoom x12 pour pouvoir voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu. De jour comme de nuit, la qualité est au rendez-vous, car vous avez une vision claire et nette de l’environnement. La vision nocturne sera tout aussi efficace et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Pour surveiller votre domicile à distance

Il existe une application dédiée qui vous permettra de recevoir une notification dès qu’un mouvement est détecté. Un système audio bidirectionnel est de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, et si vous attendez quelqu’un, des haut-parleurs sont présents pour pouvoir prévenir la personne que vous arrivez devant la porte, par exemple. Le rendu de la voix est clair notamment grâce à l’annulation de bruit. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs. Donc si vous disposez par exemple d’un Echo Show ou d’un Google Nest Hub, vous allez pouvoir demander à votre assistant vocal de vous montrer le flux vidéo de la caméra afin de voir ce qui se passe chez vous. À noter qu’il faut souscrire un système d’abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud.

Arlo face la concurrence

Si vous souhaitez comparer la caméra de surveillance connectée d’Arlo avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2021.

