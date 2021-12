À quelques semaines de noël, l’excellente TV LG OLED55B1 chute à 999 €

Si vous n'aviez pas sauté le pas pendant le Black Friday pour vous procurer une TV OLED, vous serez heureux d'apprendre que l'une des meilleures TV de la marque LG est à nouveau en promotion. Chez Rue du Commerce, le modèle 55B1 est proposé à 999 euros au lieu de 1 299 euros.

Pour les amoureux de la qualité d’image, les dalles OLED représentent souvent le Graal et quoi de mieux que de se diriger vers la marque LG réputée pour ses téléviseurs de grande qualité. En général se procurer ce type de téléviseur nécessite de débourser un budget conséquent, pourtant quelques modèles de la gamme 2021 se trouvent à un prix plus accessible. C’est le cas de la série B1, qui profite en ce moment d’une belle remise de 300 euros sur le site rue du commerce.

Les points forts du TV B1 2021 de LG

Sa dalle OLED de qualité (4K UHD)

Sa compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, la TV LG OLEDB1 2021 de 55 pouces est en ce moment en promotion à 999 euros sur le site Rue du Commerce, soit une remise immédiate de 300 euros.

Si le modèle C1 vous tente plus, sachez qu’il est également en promotion à 1 099 euros. Vous pourrez également profitez de l’offre de remboursement de LG d’une valeur de 100 euros valable jusqu’au 30 décembre 2021.

Une dalle OLED de qualité pour en prendre plein la vue

La nouvelle série B1 propose un design assez similaire à la génération précédente et même si on a l’habitude avec LG, la conception premium de ces TV reste toujours appréciable à regarder. Le modèle 2021 propose des finitions exemplaires et très bien exécutées, avec des lignes épurées, ainsi que des bordures d’écran fines et un pied métallique solide, mais discret. Sa dalle OLED de 55 pouces impressionne par ses contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité.

Ce modèle B1 2021 profite savoir-faire de LG, et offre une excellente définition grâce à sa compatibilité UHD (3 840 x 2 160 pixels). Le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4, et même s’il est légèrement moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur permet d’obtenir un rendu très détaillé, et de bons ajustements au niveau des images et du son. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, notamment avec la présence du mode Filmmaker. Il va tout simplement permettre de restituer la qualité de l’image telle qu’elle est présentée au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Idéal pour profiter de votre console next-gen et un OS maison intuitif

Ce téléviseur à de quoi satisfaire non seulement les amateurs de cinéma, mais aussi les gamers. Effectivement, grâce à ses 2 ports HDMI 2.1, le modèle 55B1 est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ainsi le TV affichera vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Pour couronner le tout, le TV B1 de LG dispose d’un taux de réponse d’1 ms seulement, ainsi que des certifications pour Nvidia G-Sync et AMD FreeSync.

Enfin, cette TV profite de la dernière version du système d’exploitation de LG : webOS 6.0. Cette nouvelle interface promet une navigation accessible et fluide pour faciliter l’accès au menu. Et grâce à la nouvelle télécommande munie d’un pointeur à la manière d’une souris, elle assure une navigation plus ergonomique et plus rapide. Bien entendu, l’interface donne accès aux applications qu’on apprécie tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. La gamme B1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Il n’y a pas que LG qui propose des TV OLED

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.