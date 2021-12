Free revient dans la course au forfait mobile pas cher : moins de 10 € pour 70 Go

Avant la fin de l'année, Free relance une nouvelle fois ses séries limitées sur ses forfaits mobile, avec une offre sans engagement de 70 Go pour seulement 9,99 euros par mois pendant un an.

Free ne veut pas laisser sa bonne place dans la course au rapport Go-Prix qui oppose les nombreux opérateurs mobile. Cette fois-ci, la firme télécom de Xavier Niel relance un forfait sans engagement à moins de 10 euros par mois. Une aubaine à saisir pour ne pas payer trop cher vos Go avant les fêtes de fin d’année.

Le forfait Série Free en bref

Une offre sans engagement

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 70 Go en France et 8 Go en Europe/DOM

Et un petit prix pendant toute la première année

Jusqu’au 14 décembre 2021, le forfait mobile Série Free 70 Go est disponible au prix de 9,99 euros par mois pendant un an, même sans être abonné Freebox. Par la suite, vous migrerez automatiquement vers l’offre Free 5G à 19,99 euros par mois (9,99 euros mensuels en étant abonné Freebox) avec 150 Go de data.

Si vous n’êtes d’ores et déjà pas intéressés d’aller au-delà de l’avantage promotionnel, n’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Un forfait sur le réseau Free, c’est toujours un bon deal

Free dispose depuis maintenant quelques années de ses propres infrastructures réseau. Il fait donc maintenant partie de la liste très fermée des opérateurs dits « historiques » aux côtés d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. À ce titre il propose une moyenne de débit 4G descendant de 50 Mb/s à l’échelle nationale ainsi qu’une couverture de 99% de la population métropolitaine selon les chiffres de l’Arcep.

Ce forfait vous fait disposer de 70 Go à utiliser dans toute la France et 10 Go depuis l’Europe et les DOM. Une enveloppe confortable pour profiter d’un internet mobile endurant pour regarder ses vidéos en streaming ou pour naviguer en ligne sans réelles limitations.

Les communications illimitées et le bonus pour les fans de foot

Avec sa nature dite illimitée, ce forfait propose les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain, l’Europe et les DOM (hors Mayotte).

Le petit plus de ce forfait concerne les amateurs de ballon rond qui peuvent avoir accès à l’application Free Ligue 1 en illimité. Cette dernière donne accès, entre autres, aux meilleurs moments des matchs du Championnat de France, et ce, en quasi direct. Du contenu supplémentaire est également proposé comme des vidéos ou des interviews exclusives.

Les informations complémentaires

Sachez tout de même que l’opérateur Free utilise majoritairement la banque-fréquence de 700 MHz. En France, il existe 23,384 des antennes de cette fréquence sur les 100 842 disponibles. Il est donc nécessaire de posséder un smartphone compatible avec cette fréquence afin d’en profiter pleinement.

Nous vous proposons donc notre guide dédié des smartphones compatibles afin de profiter de ce forfait dans les meilleures conditions.

Notez qu’il est enfin nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

