Ces forfaits mobile à moins de 10€ sont parfaits pour les économies de fin d’année

La fin de l'année approche à grands pas et vous avez besoin de faire quelques économies bien utiles ? Et pourquoi ne pas en faire sur votre forfait mobile trop cher et peu efficace en termes de data ? Voici une sélection de forfaits à moins de 10 euros par mois susceptible de vous aider.

La fin de l’année peut souvent être un bon moyen de faire des économies sur les services dont on bénéficie au quotidien. Les opérateurs l’ont bien compris et proposent souvent de très bons deals côté forfaits mobile avec des abonnements aux prix sacrifiés. Il n’est pourtant pas si simple de faire son choix parmi les nombreuses offres disponibles et c’est pour cette raison que nous avons sélectionné pour vous les meilleurs forfaits à moins de 10 euros par mois chez Prixtel, la Poste mobile, RED by SFR et B&You.

Les meilleurs forfaits à moins de 10 €

PRIXTEL 80 Go

Prixtel n’est peut-être pas l’opérateur le plus mainstream de notre comparateur, mais il propose très souvent des forfaits à prix et prestations quasi imbattables. En ce moment, pour seulement e 6,99 euros par mois, l’opérateur low cost propose pas moins de 80 Go à utiliser partout en France, ce qui fait de lui le forfait le plus gonflé en données de cette sélection. Avec un tel montant, encore moins de soucis d’être limité dans son utilisation d’internet mobile que ce soit pour regarder du contenu en streaming même pour jouer dans le cloud. C’est d’ailleurs le réseau de SFR qui est utilisé par Prixtel pour l’ensemble de ses forfaits, que ce soit pour les données 4G ou pour les communications. Ces dernières sont d’ailleurs elles aussi illimitées pour les appels, les SMS et les MMS depuis la France, l’Europe, DOM et même vers les USA et le Canada.

Pour les données à l’étranger, l’enveloppe est de 10 Go, à utiliser depuis l’espace européen et les DOM.

Cette offre chez Prixtel à 80 Go est proposée à seulement 6,99 euros par mois pour la première année puis 12,99 euros mensuels par la suite. Si c’est encore trop pour vous et que vous souhaitez payer encore moins cher, l’opérateur vient de mettre à jour son forfait « Le petit » avec un minimum de 40 Go à 4,99 euros mensuels avant de passer, après la première année, à 9,99 euros/mois. Si vous souhaitez en profiter, dépêchez-vous, l’offre prend fin le 14 décembre 2021 à minuit.

LA POSTE MOBILE 50 Go

Même si l’on n’y pense pas forcément de prime abord, il faut savoir que la Poste mobile avance souvent des forfaits très intéressants en termes de rapport Go-Prix. Cette fois-ci l’opérateur virtuel du groupe Postier propose même un forfait sans engagement et sans prix doublé au bout d’un an à 9,99 euros par mois. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux sans Wi-Fi à proximité. De quoi avoir l’esprit tranquille sans à se préoccuper de la facture à la fin du mois. Bien évidemment, l’opérateur comprend dans son nouveau forfait en série limitée les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Depuis l’étranger (Europe et DOM), ce forfait propose 10 Go sans surcoût supplémentaire.

En ce moment, La Poste mobile met en avant son forfait sans engagement de 50 Go à 9,99 euros par mois.

RED 40 Go

On a souvent l’habitude de mettre en avant les forfaits RED en avant pour les enveloppes garnies de données que l’opérateur low cost de SFR propose. Cette fois-ci c’est un forfait plus modeste, mais loin d’être dénué d’intérêt que l’opérateur propose avec 40 Go pour 9,99 euros par mois. Ce forfait donne d’abord droit aux appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine. C’est évidemment le réseau de SFR qui est aux commandes et avec 40 Go, ce forfait est parfait pour les personnes utilisant souvent leur mobile pour naviguer sur les réseaux sociaux ou le web sans avoir besoin d’une enveloppe trop conséquente. Pour l’étranger, ce forfait propose 6 Go à utiliser en Europe et DOM.

Il reste moins de 24 heures pour bénéficier du forfait de 40 Go chez RED à 10 euros par mois. Rappelons qu’il s’agit d’un forfait sans engagement et que vous pouvez y mettre fin à tout moment.

B&YOU 40 Go

Bouygues Telecom, avec ses forfaits sans engagement B&You, ne voulait pas rester sur la touche et soumet lui aussi une offre similaire à ce que propose RED : 40 Go à seulement 9,99 euros par mois. Ce forfait est toujours sans engagement et profite des appels, SMS et MMS illimités partout en France, en Europe et en DOM. Notez qu’il possède également la même quantité de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 6 Go.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit le forfait choisi, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G - 40 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 10€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 70 Go 1 jour Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Go 12,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G - Le grand 80 Go 1 jour Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go - 130 Go Pendant 12 mois 6,99€ 12,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

