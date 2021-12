Pas plus de 20€/mois pour un abonnement fibre + mobile, c’est l’offre spéciale Noël de SFR

SFR vient de mettre en avant son nouvel abonnement quadruple play regroupant Internet, TV, fixe et forfait mobile pour seulement 20 euros mensuels. Une offre bien pratique si vous souhaitez faire des économies sur vos factures mensuelles.

SFR fait l’actualité en ce mois de décembre. Après avoir mis fin à l’engagement de ses forfaits mobile, l’opérateur historique met aussi le paquet sur son offre quadruple Play. Cette dernière est aujourd’hui proposée à un prix canon de seulement 20 euros par mois pendant un an et réunie dans un même pack : téléphonie fixe, mobile, fibre (ou ADSL) et TV, de quoi s’équiper entièrement à moindres frais pour la fin de l’année.

Le pack en Série limitée Box + forfait Forfait mobile en détail

La fibre jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi

Un forfait mobile 4G avec 80 Go

SFR Box 7 et ses 160 chaînes et services TV

Une ligne fixe avec les appels illimités en France

Pendant la période de Noël, le pack SFR Fibre + forfait mobile 80 Go est à seulement 20 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 63 euros mensuels. Notez que cette offre est soumise à un engagement de 12 mois et que vous avez loisir de stopper l’abonnement avant la bascule de prix. Dans ce cas-ci, n’hésitez pas à vous servir de notre outil dédié pour vous souvenir de mettre fin à votre abonnement.

Dans le cadre de cette offre, des Frais supplémentaires sont payables lors de la souscription : 49 euros pour l’ouverture de ligne fixe, 10 euros de frais d’activation de la ligne mobile et 1 euro pour l’envoi de la carte SIM triple découpe. Ce qui fait un total de 60 euros.

La Fibre et la TV réunies…

Cet abonnement quadruple play de chez SFR vous fait en premier lieu profiter d’une connexion fibre (THD) proposant un débit asymétrique jusqu’à 500 Mb/s. Le routeur fourni est doté de 4 ports Ethernet et d’une puce Wi-Fi 5 pour y connecter tous les appareils compatibles chez vous.

La partie TV est quant à elle gérée par un décodeur TV SFR Box 7 dédiée avec un bouquet de 160 chaînes et services exclusifs à la marque au carré rouge comme le stockage dans le cloud avec 10 Go prévus pour stocker photos, vidéos et documents. Ce boîtier TV est capable de délivrer une image jusqu’en 4K, d’enregistrer jusqu’à 8h de programmes, dispose d’une télécommande vocale, d’un lecteur de carte SD et il est possible de le connecter en Wi-Fi au routeur au lieu de passer par un câble.

…la téléphonie en plus

Cet abonnement met ensuite en avant le forfait mobile. Celui-ci vous fait disposer de 80 Go à utiliser partout en France et depuis l’étranger ( Europe, DOM, Suisse et Andorre). Il est également illimité du côté des communications avec les appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine, mais aussi depuis et vers les destinations citées ci-dessus sans limitation.

Une ligne fixe est aussi de la partie avec les appels illimités vers les fixes en France et vers 100 Destinations dans le monde entier.

Comment conserver mon numéro fixe et mobile ?

SFR propose de s’occuper de votre ancienne ligne fixe et vous permettant de conserver votre numéro qu’il soit fixe ou mobile. Pour ceci, vos code RIO mobile et fixe seront demandés en amont de la commande. Pour les obtenir, il d’appeler le 3179 (pour votre numéro mobile) et de regarder sur l’étiquette de votre box actuelle (pour le numéro fixe). Une fois tout renseigné lors de l’inscription, le changement d’opérateur se fait sans coupure et vous conserverez vos numéros.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

