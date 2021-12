Sosh mise sur la simplicité avec ce forfait 20 Go à moins de 10 €/mois

Sosh aussi participe à la grande braderie des forfaits mobile de fin d'année et dégaine une nouvelle offre très accessible : 20 Go pour seulement 9,99 euros par mois.

Ces derniers mois on a vu fleurir des forfaits mobile de 100 à parfois plus de 200 Go chez certains opérateurs. Sosh est de son côté plus raisonnable et propose un forfait de 20 Go à moins de 10 euros par mois sans prix doublé au bout de la première année et surtout sans aucun engagement. Une offre équilibrée taillée pour les utilisateurs occasionnels.

Le forfait du moment chez Sosh

9,99 euros par mois même après 1 an

Les appels/SMS/MMS sont illimités partout

Vous avez droit à 20 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 27 décembre 2021, le forfait mobile sans engagement de 20 Go en série limitée chez Sosh est actuellement disponible à 9,99 euros par mois.

Si 20 Go est un peu juste pour vous, Sosh propose également deux autres forfaits de 60 et 80 Go à respectivement 13,99 et 14,99 euros par mois, toujours sans engagement. Ces forfaits sont quant à eux accessibles jusqu’au 20 décembre 2021.

Un forfait qui permet de communiquer partout, tout le temps

Ce forfait Sosh en série limitée est avant tout destiné à offrir des communications sans limites. Il propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Si vous souhaitez pourvoir communiquer à l’international, Sosh met à votre disposition une bonne dizaine d’options supplémentaires pouvant, entre autres, ajouter des pays dans lesquels vous souhaitez appeler.

20 Go c’est juste ce qu’il faut

Ce forfait dispose d’une enveloppe de 20 Go de données 4G en France Métropolitaine, ce qui correspond en moyenne à ce que les utilisateurs consomment chaque mois pour leurs données mobiles. Cela vous permettra de naviguer sur Internet ou bien d’écouter vos musiques en streaming hors de votre domicile. Une fois à la maison, rappelez-vous de bien activer le réseau Wi-Fi pour éviter toute surconsommation et les mauvaises surprises à la fin du mois. Autrement, vous pouvez tout à fait passer par l’application My Sosh et demander une recharge payante de 1, 10 ou 20 Go supplémentaires.

Notez également que ce forfait possède une quantité confortable de données 4G depuis l’Europe et les DOM, à savoir 10 Go. Cela est suffisant pour consulter son GPS ou quelques infos en cas de besoin.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

