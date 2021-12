Ce forfait mobile XXL de Noël propose 200 Go pour seulement 9,99 €/mois

Face à la concurrence, Cdiscount Mobile ne perd pas de temps et rempile pour une nouvelle salve de forfaits pas chers pour Noël. Cette fois-ci, l'opérateur propose une offre très alléchante de 200 Go pour seulement 9,99 euros par mois la première année.

Cdiscount Mobile relance ses forfaits en durée limitée pour cette fin d’année et surtout pour faire de l’ombre à la concurrence. L’opérateur virtuel propose aujourd’hui, et pour une semaine seulement, un forfait mobile gigantesque de 200 Go pour un prix très attractif de moins de 10 euros par mois. Un bon moyen de profiter des fêtes de fin d’année pour rester connecté où que vous soyez !

Ce forfait mobile chez Cdiscount, il offre quoi ?

Appels, SMS, MMS illimités

200 Go en France et 15 Go en Europe

Un prix raisonnable même après la première année

Le nouveau forfait Cdiscount Mobile sans engagement avec 200 Go de data est disponible à 9,99 euros par mois avant de passer à 19,99 euros mensuels après la première année. Cette offre est valable jusqu’au 22 décembre 2021.

Un forfait géant pour profiter des fêtes

Cette promo temporaire de Noël de chez Cdiscount Mobile propose des forfaits mobile sans engagement à prix réduit, c’est à dire, sans changement de prix même après un an. Ils comprennent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions, mais uniquement vers un numéro français. Le gros avantage côté prix est que celui-ci n’augmente pas après une période donnée.

En ce qui concerne la data, l’enveloppe accordée en France s’élève à 100 Go pour le forfait le plus intéressant. Cdiscount Mobile dispose du réseau de Bouygues Telecom, ce qui est la garantie de disposer d’une couverture 4G de qualité garantie sur tout le territoire. Cette quantité de données est largement suffisante pour répondre à tous ses besoins numériques mobiles, que ce soit pour écouter de la musique ou regarder des vidéos en streaming sans crainte d’être trop limité. On peut même penser à ce forfait dans le cas d’une utilisation via boîtier 4G dans des zones peu desservies par l’ADSL ou la Fibre, bien pratique pour appeler sa famille en visio alors que ça n’est pas possible autrement.

Taillé aussi pour voyager à l’étranger

Internet n’est pas illimité en dehors des frontières françaises, mais une enveloppe de 15 Go vous est tout de même accordée depuis l’étranger (Europe et DOM). Ce montant de données 4G est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

