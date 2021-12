Nanoleaf Elements : ces panneaux lumineux effet bois sont 30 % moins chers

Nanoleaf propose une grande variété de panneaux lumineux connectés qui permettent d'installer une ambiance lumineuse chaleureuse chez soi. La marque affiche en ce moment des promotions vraiment intéressantes, comme la gamme Elements et son effet bois, dont le kit de démarrage passe de 229,99 euros à 160,99 euros chez Amazon.

Spécialiste de l’éclairage décoratif, Nanoleaf propose des panneaux lumineux de formes variées qui permettent d’installer instantanément une ambiance personnalisée chez soi. Et la gamme Elements est sans doute la plus élégante d’entre toutes avec son effet bois ultra naturel, qui fait son petit effet avec ou sans lumière. En ce moment, le kit de démarrage de ces dalles boisées est en plus disponible à prix réduit.

Les points forts des Nanoleaf Elements

Des panneaux à LED qui peuvent s’interconnecter

Un design bois réaliste

Compatibles avec Alexa, Google Assistant et HomeKit

D’abord affiché à 229,99 euros, le kit de démarrage Nanoleaf Elements effet bois (avec 7 panneaux lumineux) est désormais disponible à 160,99 euros sur Amazon.

D’autres modèles de la marque bénéficient également de promotions. C’est le cas du kit de démarrage Nanoleaf Shapes Triangles qui passe de 199,99 euros à 139,99 euros, ou encore du kit de démarrage Nanoleaf Essentials Lightstrip qui passe quant à lui de 49,99 euros à 34,99 euros. Le kit de démarrage Nanoleaf Shapes Hexagons est de son côté disponible à 90,99 euros au lieu de 129,99 euros, tandis que le kit de démarrage Nanoleaf Canvas est affiché à 69,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Des panneaux lumineux design et modulables

Ces panneaux lumineux Nanoleaf Elements se présentent sous une forme hexagonale et diffusent, grâce à leur réseau de LEDs, une lumière blanche chaude ou froide, modulable à l’envie. Ici, pas de couleurs, mais on saluera tout de même l’ambiance naturelle et plus douce. Avec 22 lumens par panneau, l’éclairage sera discret, mais couplé avec cette texture grain de bois chaleureuse, cela fera clairement impression dans tous les intérieurs. En plus, ces panneaux peuvent s’interconnecter grâce à la technologie Connect+, pour se créer des ambiances lumineuses personnalisées. Ils pourront même fonctionner avec d’autres formes de Nanoleaf. Et pour les installer, rien de plus simple : chaque panneau se fixe grâce à des bandes adhésives double face incluses dans le kit.

Des fonctionnalités ludiques

Les panneaux Nanoleaf Elements proposent plusieurs autres fonctionnalités plutôt gadget, mais appréciables au quotidien. Vous pourrez par exemple synchroniser le rythme d’une chanson avec les couleurs diffusées par les panneaux. De plus, les dalles lumineuses réagissent au toucher.

Pour piloter tout cela, vous aurez le choix entre un contrôleur manuel sans Wi-Fi qui dispose de 11 scènes lumineuses différentes, ou vous pourrez aussi avoir recours à l’application, qui donne plus de liberté pour personnaliser et programmer des effets sur les panneaux.

Avec les assistants vocaux intégrés

Pour couronner le tout, les Nanoleaf Elements sont compatibles avec Google Assistant et Alexa, qui recueilleront toutes vos requêtes vocales. HomeKit sera aussi de la partie.

Enfin, sachez qu’un câble d’alimentation devra être branché pour faire fonctionner les dalles lumineuses. Dans le kit de démarrage, vous trouverez également les 7 panneaux effet bois, 8 bandes adhésives double-face, le contrôleur manuel, 7 plaques de montage ainsi que 8 connecteurs pour relier les panneaux et le contrôleur.

D’autres éclairages connectés ?

Si vous souhaitez illuminer votre intérieur d’une manière plus traditionnelle, mais toujours connectée, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures ampoules connectées du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.