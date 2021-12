Idéal pour connecter votre maison, ce kit de démarrage Philips Hue est à -50 %

C’est l'occasion parfaite pour se lancer dans une installation domotique, car Amazon propose actuellement un kit de démarrage Philips Hue complet accompagné d’une enceinte connectée le tout à moindres frais. Ce pack est à 99,99 euros au lieu de 199,98 euros.

Si vous voulez équiper votre maison avec des ampoules qui se contrôlent à distance, c’est la solution idéale surtout qu’elles n’ont pas de réel concurrent. En revanche, en temps normal, leur prix est assez élevé… La bonne nouvelle c’est qu’un pack comprenant un kit de démarrage complet, avec en plus l’enceinte connectée d’Amazon, profite de 50 % de remise immédiate sur Amazon.

Que comporte ce pack à offrir ?

Une enceinte connectée discrète et toujours efficace

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Un kit de démarrage Philips Hue complet et facile à installer

Affiché à 199,98 euros, le pack comprenant l’Echo Dot 3e génération et un Kit de démarrage Philips Hue tombe à 99,99 euros grâce à une remise immédiate de 50 % sur le site d’Amazon.

Une enceinte connectée convaincante malgré son âge

Elle a beau avoir été remplacée par la 4e génération, l’enceinte connectée Amazon Echo Dot 3, lancée en 2018, reste un modèle très efficace et pratique, notamment grâce à son petit format. Son design tout rond en forme de galet la rend très peu encombrante, ce qui sera idéal pour la placer n’importe où dans la maison. Côté audio, elle ne pourra pas être utilisée pour assurer la sono d’une soirée, mais c’est un parfait petit outil d’appoint. Pas suffisamment puissante pour être utilisée en tant qu’enceinte principale, elle pourra être connectée à une autre enceinte grâce à sa compatibilité multiroom.

Et comme pour tout l’écosystème du géant américain, l’assistant vocal Alexa sera évidemment de la partie pour honorer toutes vos requêtes vocales. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières.

Le combo idéal pour contrôler votre éclairage connecté par la voix

Et ça tombe bien, puisque dans ce bon plan on retrouve un kit de démarrage avec deux ampoules connectées de la marque Philips Hue. Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à un pont de connexion inclus dans ce pack.

Philips Hue propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs, pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous. Le kit contient également un interrupteur à installer sur un support mural : il vous permettra aussi d’allumer et éteindre vos ampoules. Et bonne nouvelle, pas besoin de faire des travaux pour tirer des câbles électriques, cet interrupteur fonctionne sans-fil.

