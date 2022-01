L’iPhone 12 Mini est de retour à un excellent prix sur le site Cdiscount

L'iPhone 12 Mini est le modèle le plus compact de la gamme Apple sorti en 2020. Toutefois, il ne fait pas de concession sur les performances et reste un modèle très intéressant. Il est aujourd'hui en promotion à 599 euros au lieu de 809 euros à sa sortie.

C’est sans doute la dernière fois que vous pourrez profiter d’un format compact chez Apple. En effet, après avoir sorti son premier smartphone « Mini », la marque à la Pomme ne devrait malheureusement plus renouveler ce form factor dans les années à venir. Donc si vous voulez un smartphone puissant qui tient bien en main, c’est le bon moment pour craquer grâce à cette réduction de plus de 200 euros sur l’iPhone 12 Mini.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12 mini

Son petit format et son écran OLED de qualité

La grande puissance de puce A14 Bionic

Et sa compatibilité avec la recharge sans fil MagSafe

Lancé au prix de 809 euros, l’iPhone 12 mini en version 64 Go passe aujourd’hui à 599 euros sur le site Cdiscount. Cela revient à faire plus de 200 euros d’économie sur la facture.

Un format mini très appréciable

Tout en reprenant les principales caractéristiques de l’iPhone 12, le modèle 12 Mini embarque un écran plus modeste de 5,4 pouces. C’est sans aucun doute le format le plus confortable pour vos mains, et il rentrera aussi sans souci dans une poche de pantalon. La dalle OLED utilisée n’a rien à envier à ses grands frères, puisqu’on retrouve la même technologie Super Retina XDR et la façade Ceramic Shield qui offre une protection 4 fois plus efficace contre les chutes que la génération précédente. Cependant, tout n’est pas parfait et on aurait sûrement aimé un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz pour l’écran — c’est la nouvelle génération d’iPhone qui propose du 120 Hz.

Aussi puissant que les autres iPhone 12

Il n’a de mini que sa taille, car aucune concession n’a été faite au niveau des performances. Logé à la même enseigne que les modèles de sa génération, le 12 Mini est animé par le processeur maison d’Apple : la puissante puce A14 Bionic. Même si la nouvelle puce est plus puissante, l’iPhone 12 Mini ne perd pas en efficacité et se défend encore très bien côté performances. L’expérience utilisateur sera fluide que ce soit pour du multitâche, faire tourner des applications gourmandes ou bien des jeux 3D avec les paramètres graphiques au maximum. Puis, une fois iOS 15 installé, vous profiterez des dernières nouveautés logicielles de la marque, avec une interface toujours fluide et simple à utiliser. Notez qu’il profite également compatible avec le réseau 5 G. Seule l’autonomie est un peu en retrait par rapport aux autres références du catalogue, puisqu’estimée à 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio selon la marque. Heureusement que la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe sont de la partie pour récupérer facilement des pourcentages.

Enfin pour la photo, la version Mini profite de deux capteurs photo, une caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels et un grand-angle. Il profite également du mode Nuit qui vous permettra de capturer des photographies en basse luminosité. Il offre de beaux clichés, sans toutefois atteindre les prouesses des objectifs des modèles Pro. Côté vidéo, le smartphone est capable d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 60 images par secondes ou même en HDR Dolby Vision jusqu’à 30 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 Mini.

