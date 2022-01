Xiaomi anticipe les soldes et propose la meilleure offre pour sa Pad 5

Xiaomi est de retour sur le marché des tablettes et ne fait pas les choses à moitié avec la Xiaomi Pad 5. Elle dispose d’une très belle fiche technique pour son positionnement prix capable de rivaliser avec celle de Samsung. Aujourd’hui elle est en promotion à 354,90 euros au lieu de 399 euros.

Les tablettes Android offrent une alternative parfois très bon marché à l’iPad, mais leurs performances sont parfois limitées. Xiaomi veut prouver le contraire, en signant son grand retour sur le secteur des tablettes après 4 ans d’absence et lance la Xiaomi Pad 5. La promesse : offrir un rapport qualité/prix alléchant pour une tablette Android, tout en délivrant une fiche technique de haute volée. Une bonne alternative à une tablette Apple ou Samsung qui devient plus accessible grâce à cette offre.

En quoi la Xiaomi Pad 5 est-elle intéressante ?

Elle dispose d’un écran WQHD+ à 120 Hz

Elle propose de belles performances grâce au Snapdragon 860

Et elle sera suffisamment endurante pour tenir deux à trois jours

Avec un prix de lancement à 399 euros, la nouvelle tablette Xiaomi Pad 5 dans sa version 128 + 6 Go de RAM devient plus abordable sur le site de la marque grâce à cette remise de 45 euros, et passe à 354,90 euros.

Un tablette au prix attractif sans trop de concessions

Face aux leaders sur le marché, Apple et Samsung, la Xiaomi Pad 5 se positionne comme une véritable concurrente sur le segment milieu de gamme des tablettes. Et comme à son habitude, la marque chinoise tire son épingle du jeu en misant sur une fiche technique digne d’une tablette premium, mais sans le prix. Elle embarque en effet un Snapdragon 860, lui-même épaulé par 6 Go de RAM, soit le même configuration qu’un Poco X3 Pro. Côté écran, on retrouve une dalle LCD de 11 pouces, affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels. Cela permet d’offrir une bonne immersion sur les contenus vidéos, d’autant plus que la tablette prend en charge le Dolby Vision (HDR) et Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio. Et si malheureusement, l’écran n’est pas OLED, il est tout de même proposé avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, pour une meilleure fluidité.

Cette configuration est donc très efficace, que ce soit pour effectuer du multitâche, ou même lancer des jeux 3D avec des graphismes au maximum dans certains cas. Lors de notre test, les benchmarks ont même montré que la Pad 5 était plus puissante que la Galaxy S7 FE de Samsung, pourtant proposé à un prix considérablement plus élevé. Ajoutez à cela, Android 11 et l’interface maison de la marque, et vous obtiendrez une expérience comme sur iOS, grâce à certaines fonctionnalités dont le centre contrôle qui s’inspire de l’OS maison d’Apple.

Endurante pour faire vos visio sans soucis

D’ailleurs, la nouvelle tablette de Xiaomi s’inspire assez du design des tablettes haut de gamme de la firme de Cupertino, avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. Autrement pour la photo, elle peinera à rivaliser avec l’iPad qui a l’avantage de proposer un capteur LiDAR. Vous retrouverez tout même un capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Enfin, sur sa nouvelle tablette, Xiaomi intègre une batterie de 8 720 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours, selon votre utilisation. Cela reste dans la moyenne des tablettes du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez pas trop sur la rapidité, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour être à 100 %.

