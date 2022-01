Voici le meilleur forfait mobile de début 2022 : 40 Go à 9,99 € même après 1 an

Devoir subir un changement de prix sur son forfait mobile n'est jamais agréable. C'est dans cette optique que Cdiscount Mobile a pensé sa nouvelle formule de 40 Go pour 9,99 euros par mois sans changement de prix, même après les 12 premiers mois.

Et si vous commenciez l’année 2022 sans vous soucier du prix de votre forfait mobile ? Si Cdiscount propose d’habitude des offres sans engagement, mais dont les prix augmentent après la première année de souscription, l’opérateur virtuel change de stratégie en proposant cette fois-ci un forfait de 40 Go à 9,99 euros par mois et qui n’augmente pas le de prix même au bout d’un an.

Que propose ce forfait chez Cdiscount Mobile ?

Une offre sans engagement sans prix doublé après un an

Jusqu’à 40 Go en France et 10 Go en Europe et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Jusqu’au 11 janvier 2022, le forfait Cdiscount Mobile de 40 Go est à 9,99 euros par mois et le prix ne change pas même après la première année. Il s’agit d’une offre sans engagement et vous pouvez donc y mettre fin à tout moment.

Si 40 Go est un peu trop juste, vous pouvez aussi vous orienter vers les autres forfaits de l’opérateur: un forfait de 5 Go pour 3,99 euros par mois, un de 60 Go pour 7,99 euros par mois et un de 80 Go pour 8,99 euros par mois. Attention cependant, le prix de ses forfaits sont valables pendant un an.

Un forfait largement suffisant pour un usage quotidien

Cdiscount mobile propose souvent des enveloppes data gonflées de Go au meilleur prix faisant bouger la concurrence. Cette fois-ci l’opérateur adopte une nouvelle stratégie en proposant un forfait plus modeste de « seulement » 40 Go, mais dont le prix reste fixe même après un an de souscription. C’est une quantité largement suffisante pour profiter de tout votre environnement numérique mobile comme la navigation sur vos réseaux sociaux ou sur le web, tout simplement. Sachez d’ailleurs que si la limite est dépassée, le réseau sera simplement limité, mais n’entraînera pas de facturation supplémentaire. Concernant les données disponibles depuis l’étranger et les DOM, 10 Go sont au programme, à piocher dans l’enveloppe de base.

Le réseau Bouygues en prime

Cdiscount Mobile (comme la plupart des MVNO) fonctionne sur le réseau mobile de Bouygues Telecom. De ce fait, il dispose de l’ensemble des lignes de l’opérateur historique partout en France. Cela tombe plutôt bien puisque ce forfait dispose des appels, des SMS et des MMS partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

Ce réseau est aussi valable à l’étranger avec l’accès à 38 destinations dont 30 en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en outre-mer.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobiles, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.

