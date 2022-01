En promotion, la nouvelle caméra extérieure de Xiaomi devient vraiment intéressante

La Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est la première caméra de surveillance pour l'extérieur de Xiaomi. Commercialisée depuis peu en France, elle affiche déjà un prix plus attractif que d’habitude en passant de 99,99 euros à 73,99 euros seulement.

Le géant Xiaomi propose déjà des solutions pour assurer la sécurité de votre domicile, cependant il lui manquait un produit dans son catalogue pour qu’il soit complet : une caméra de surveillance extérieure. Voilà pourquoi la firme chinoise a présenté il y a quelques mois la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p. Cette dernière se montrera très efficace pour surveiller votre domicile en temps réel et cela pour une longue durée. Déjà proposée à un excellent rapport qualité-prix, elle devient aujourd’hui moins chère grâce à une remise de plus de 25 % sur son prix initial.

L’essentiel à retenir de cette caméra de surveillance

Une caméra extérieure résistante et facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

Avec une vision en 130° et une vision nocturne

Et une autonomie de 3 mois

Lancée au prix de 99,99 euros, la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p de Xiaomi est à présent en promotion sur le site Rue du Commerce. Eh oui, en ce moment cette caméra de surveillance est à 73,99 euros seulement, soit plus de 25 euros de remise immédiate.

Une caméra de surveillance à toute épreuve

Pour sa première caméra de surveillance extérieure, Xiaomi ne fait pas les choses à moitié en proposant un produit à la fois résistant et durable dans le temps. Son premier atout est qu’elle dispose d’une structure à vis antivol afin d’empêcher le vol de la caméra. Difficile à démonter donc, la marque équipe sa caméra d’un gyroscope capable de détecter les mouvements, et vous alertera sur votre téléphone si quelqu’un tente de déloger l’appareil.

Peu importe les conditions météorologiques, cette caméra est fiable pouvant fonctionner normalement par temps chaud et froid avec des températures allant de -20 ° à 50 ° degrés Celsius. Conçue pour l’extérieure et certifiée IP65, la Mi Wireless Outdoor Security Camera assure ainsi la surveillance de votre maison toute l’année. De plus, étant sans-fil son installation se fait simplement en quelques minutes. Quant à son autonomie, vous n’aurez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. Elle se dote d’une batterie de 5700 mAh promettant 90 jours d’autonomie soit 3 mois — elle se charge via un port USB-C.

Assure votre sécurité de jour comme de nuit

Pour en revenir aux caractéristiques de la caméra de surveillance, comme son nom l’indique, elle filme avec une définition de 1920 x 1080 pixels (avec un codec H.265). La caméra jouit d’un champ de vision de 130 degrés, pour surveiller une zone plus étendue grâce à un objectif grand-angle. Côté qualité de l’image, les vidéos offriront un beau niveau de détails et un bon rendu des couleurs grâce à la technologie WDR. Avec cette caméra vous allez pouvoir sécuriser votre domicile de jour comme de nuit, car elle dispose d’une vision nocturne infrarouge afin de ne rien louper de ce qui se passe une fois la nuit tombée. D’après Xiaomi, elle dispose d’une portée jusqu’à 7 mètres.

Elle profite aussi d’un capteur PIR (infrarouge) qui détecte les changements de température et les objets en mouvements pour que l’alarme se déclenche et que la caméra puisse enregistrer immédiatement. En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Enfin, pour utiliser ce produit, un récepteur vendu avec peut-être installé à l’intérieur de la maison. Avec ce dernier, vous pourrez ajouter des caméras individuellement, jusqu’à quatre au total, pouvant enregistrer en même temps — pour garder un œil sur votre domicile où que vous soyez.

