Ce pack Philips Hue de 3 ampoules connectées, dont 1 portative, est en promotion

Référence de la lumière connectée, Philips Hue l’a fait découvrir et s’est imposé auprès du grand public. Toutefois son savoir-faire à un coût qui s'avère en général assez élevé. Sauf pour ce pack, qui devient plus accessible en passant de 169,99 euros à 129,99 euros. Il contient tout ce qu'il vous faut pour débuter dans la lumière connectée !

Philips Hue est assurément l’une des meilleures marques en matière d’ampoules connectées sur le marché, si ce n’est la meilleure. L’installation des éclairages est simple et pratique, un bon point pour ceux et celles qui souhaitent démarrer dans la domotique. Et juste avant les soldes d’hiver, ce kit de démarrage complet est actuellement 40 euros moins cher.

Ce qu’il faut retenir de ce pack Philips Hue

Un kit complet et facile à installer

Contenant une lampe connectée portative

La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage

Au lieu de 169,99 euros, le kit de démarrage avec deux ampoules E27 et une Philips Hue Go est actuellement en promotion à 129,99 euros sur le site Rue du Commerce, soit une remise immédiate de plus de 20 %.

Un kit complet pour vivre une expérience connectée réussie

Philips a lancé sa gamme d’ampoules connectées Hue en 2012. Grâce à son expertise, la marque néerlandaise propose des ampoules Hue d’une excellente qualité. Dans ce pack vous retrouverez deux ampoules connectées White & Colour E27 qui s’illuminent dans pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Ce kit de démarrage propose un petit plus, qui n’est autre que la Philips Hue Go. Contrairement aux autres, cette ampoule n’a pas besoin d’être branchée à une prise de courant pour fonctionner. Cette lampe LED en forme de bol dispose d’une batterie qui lui confère une autonomie de 3 heures.

Elle est donc idéale pour combler le manque de lumière lors de vos soirées d’été, ou bien pour apporter une ambiance romantique à votre dîner en chandelle. Il existe un bouton de bouton de commande, vous allez pouvoir accéder à différents réglages d’éclairage, et utiliser les effets d’éclairage dynamiques déjà prédéfinis. Ces modes permettent de créer une ambiance selon le moment, par exemple lors de votre lecture, la lumière sera assez forte pour vous permettre de lire ou bien, si vous faites de la méditation, l’intensité de la lumière sera plus faible. Tous ces modes sont disponibles sans l’application.

Créez votre propre ambiance facilement

Néanmoins, sachez que la Hue Go ne propose que cinq effets de lumières, donc pour apporter une expérience plus personnalisée, Philips Hue propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs. De quoi créer une ambiance personnalisée et harmonieuse n’importe où. Il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des lumières connectées, ou même simuler une présence en les allumant même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les assistants Google Assistant, Amazon Alexa et Siri seront de la partie pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix.

Si vous hésitez encore à franchir le pas, sachez que le constructeur assure une installation simple. Pour installer les deux ampoules, il suffit de connecter le pont de connexion — inclus dans ce pack — à une prise secteur. Ce pont est indispensable pour bénéficier d’une longue portée, car les ampoules Philips Hue utilisent le protocole Zigbee, et non le Wi-Fi. Cette solution est d’ailleurs moins gourmande en énergie. Le pont devra être connecté à votre box Internet : les ampoules seront aussitôt prêtes à s’illuminer après cela.

L’expérience Philips Hue

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.