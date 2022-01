La Huawei Watch GT 3 profite des soldes pour s’afficher à un meilleur prix

Huawei a présenté sa dernière montre connectée : la Watch GT 3. Cette dernière reprend en partie les éléments des modèles plus haut de gamme de la marque, mais un prix relativement plus accessible et cela sans trop de concessions. Elle devient plus intéressante pendant les soldes grâce à cette promotion, qui fait passer son prix à 209 euros au lieu de 229,99 euros à son lancement.

Après avoir sorti cet été ces dernières montres connectées haut de gamme, les Huawei Watch 3 et Watch 3 Pro, le constructeur chinois renouvelle cette fois sa gamme GT. En effet, la Huawei Watch GT 3 vient s’ajouter au catalogue des wearables de la marque, en reprenant quelques fonctionnalités des plus premiums, mais à un prix plus abordable. À l’occasion des soldes, cette montre tombe à un meilleur prix.

Les points forts de la Huawei Watch GT 3

Un design élégant qui va l’essentiel

Un bel écran AMOLED de 1,32 pouce avec Always-On

L’expérience utilisateur sous HarmonyOS (avec App Gallery)

Une bonne autonomie

Initialement au prix de 229,99 euros, la Huawei Watch GT 3 Active voit son prix baisser pendant les soldes et se trouve à présent à 209 euros sur le site Fnac et Darty.

Un design classique, mais élégant

La Huawei Watch GT 3 vient logiquement succéder à la GT 2 lancée en 2019. Sur cette nouvelle version, on a droit à un design sobre et élégant, qui s’inspire fortement des modèles haut de gamme de Huawei. On va ainsi retrouver, sur le côté droit, un bouton sur la partie inférieure, mais également une couronne rotative, positionnée vers le haut et marquée du logo de Huawei. Il faut savoir que la GT 3 est déclinée en deux formats : 46 mm, avec une lunette autour de l’écran, ou 42 mm, sans lunette. Dans ce bon plan, il s’agit du plus petit format qui intègre un bel écran OLED de 1,32 pouce. Avec son poids de 35 grammes, il sera très agréable de la porter au poignet.

Un changement d’OS bénéfique qui rappel celui d’Apple

Là encore, ce modèle a repris le même système d’exploitation que sur la Huawei Watch 3, soit HarmonyOS. Une bonne nouvelle, car ce changement vous permet d’installer directement les applications depuis la montre. Le constructeur indique également avoir augmenté le nombre de partenariats avec des développeurs, pour télécharger des applications tierces depuis l’AppGallery. En adoptant le système d’exploitation HarmonyOS, l’interface de la smartwatch de Huawei n’est plus la même, les applications ne sont plus sous forme de liste, mais apparaissent en grille, comme sur l’Apple Watch. On peut également citer, parmi les autres fonctionnalités, le contrôle de la musique directement sur la montre ainsi que la possibilité de passer des appels grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.

Un suivi plus précis et une autonomie assurée

La Watch GT 3 propose de nombreux capteurs pour un suivi toujours aussi complet, mais c’est au niveau de la santé que Huawei apporte des améliorations. En effet, ce modèle profite d’une nouvelle version du capteur de fréquence cardiaque TruSeen qui passe en version 5.0. Grâce à cela, la montre propose une mesure encore plus précise de la fréquence cardiaque avec une marge d’erreur de moins de 7 %. Elle permet également une mesure de la saturation en oxygène dans le sang ainsi qu’un GPS pour retrouver le tracé de ses entraînements. D’ailleurs, la géolocalisation a elle aussi été améliorée pour que le GPS offre un suivi plus précis et plus rapide.

Pour ce qui est de l’autonomie, la Watch GT 3 ne démérite pas non plus puisque que Huawei annonce en effet jusqu’à 7 jours d’utilisation pour la version 42 mm — 4 jours en mode intensif. Si la version 46 mm est capable de tenir 14 jours de suite, le plus petit modèle s’en sort bien par rapport à la concurrence.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.