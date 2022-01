Dyson V15 Detect Absolute : ce balai aspirateur avec laser est soldé à -100 €

Spécialiste de l'aspiration depuis de nombreuses années, Dyson a lancé l'année dernière son V15 Detect Absolute, qui se dote d'un laser vert destiné à repérer toutes les poussières. Pendant les soldes, ce modèle puissant bénéficie de 100 euros de réduction, ce qui le fait passer de 699 euros à 599 euros sur Ubaldi.

Grâce à leur puissance et à leur maniabilité, les balais aspirateurs Dyson se sont imposés comme l’une des meilleures solutions pour expédier au plus vite la corvée de ménage. Son V15 Detect Absolute, sorti en 2021, a en plus un atout majeur : un laser qui illumine les saletés, même les plus petites, pour pouvoir gagner du temps lors de l’aspiration. Et pour en profiter, mieux valait attendre les soldes d’hiver afin de bénéficier d’une promotion de 100 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Dyson V15 Detect Absolute

Un laser vert qui repère les poussières microscopiques

Un capteur pour moduler l’intensité de l’aspiration

Une aspiration toujours aussi puissante

Une très bonne autonomie

D’abord affiché à 699 euros, le balai aspirateur Dyson V15 Detect Absolute est désormais disponible à 599 euros sur Ubaldi. On le trouve au même prix chez Cdiscount en utilisant le code promo 50DES549.

Un balai aspirateur bourré d’innovations

Comme les autres modèles de la marque britannique, le Dyson V15 Detect Absolute dispose d’un format stick sans fil qui le rend ultra maniable, et ce, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Il se transformera également en aspirateur à main en un seul geste si besoin. Et pour le faire fonctionner, rien de plus simple : une pression sur la gâchette suffit pour faire fonctionner la machine, et l’arrêter très facilement durant les petits moments de pause. Plus besoin de brancher une prise pour le démarrer.

Mais là où il se démarque véritablement, c’est par ses innovations. D’abord, la principale : son laser vert, qui a l’avantage de détecter toutes les poussières, même celles qui sont invisibles à l’œil nu selon la marque, pour les illuminer ensuite. C’est censé être plus efficace qu’un simple éclairage à LED que d’autres balais aspirateurs proposent déjà. La corvée d’aspiration prendra ainsi moins de temps puisque le laser vous évitera de repasser plusieurs fois sur le même espace. Autre innovation : son capteur « piézoélectrique », qui se charge de moduler la puissance d’aspiration réelle, selon la surface et la quantité de poussière à aspirer. De quoi économiser un peu de batterie sur la durée.

Une capacité d’aspiration toujours maîtrisée

Concernant ses performances, la puissance du V15 Detect Absolute sera assurée par son moteur qui effectue jusqu’à 125 000 tours par minute. La technologie Root Cyclone se chargera quant à elle de capturer les poussières et les débris du flux d’air, sans aucune perte d’aspiration, et ce grâce à ses forces centrifuges générées par ses cyclones à spirale. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés sera aussi très efficace. Par ailleurs, le V15 Detect Absolute dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, la quantité de saletés aspirées.

Pour faire fonctionner tout ça, on pourra compter sur une autonomie de 60 minutes. Quant au temps de charge, il faudra tabler sur 4 heures environ.

Une panoplie complète

Le Dyson V15 Detect Absolute s’accompagne d’une foule d’accessoires pour que vous puissiez l’utiliser chez vous sur tout type de sols. En plus de la brosse munie de son laser vert, on trouvera donc aussi une brosse rigide, une mini-brosse motorisée, un accessoire deux-en-un, un adaptateur pour les meubles bas, une mini brosse douce, un long suceur, mais aussi une brosse un peu spéciale, la « High Torque », qui embarque un peigne auto-démêlant pour que les poils d’animaux ou les cheveux ne se coincent pas dans le mécanisme.

