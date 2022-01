Le Xiaomi Poco X3 Pro ne résiste pas aux soldes et chute à moins de 200€

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone entrée de gamme qui ne manque pas d’atouts. Idéal pour les petits budgets, ce modèle se montre très performant au quotidien, et cela, pour un prix très accessible. C’est davantage le cas grâce à ce code promo qui fait chuter son prix à 199,90 euros.

Avec ses smartphones de la gamme Poco, Xiaomi va encore plus loin dans sa recherche de fournir le meilleur rapport qualité-prix aux consommateurs. Son X3 Pro en est la preuve, avec un tarif agressif couplé à une fiche technique très intéressante sur le papier. Déjà proposé à un prix accessible, le Xiaomi Poco X3 Pro profite de 50 euros de réduction pendant les soldes.

Pourquoi le Poco X3 Pro impressionne ?

Car il s’équipe d’un écran FHD+ à 120 Hz

Délivre de bonnes performances avec le Snapdragon 860

Dispose d’une bonne autonomie avec une charge rapide 33 W

Et tout ça, pour moins de 200 euros

Au lieu d’un prix barré à 249,90 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 128 + 6 Go de RAM est désormais affiché à 209,90 euros sur le site du constructeur. Néanmoins, en utilisant le code promo NEWXIAOMI le smartphone coûte seulement 199,90 euros. La version 8 + 256 Go est également en promotion à 229,90 euros au lieu de 299,90 euros en utilisant le même code promo.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X3 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une configuration musclée pour un prix abordable

Au vu de son prix, on pourrait croire que le Poco X3 Pro est assez limité, mais ce n’est pas sans compter sur l’efficacité de la marque, qui propose en général des smartphones puissants sans faire trop de concessions. Xiaomi met le paquet sur les performances en proposant un Snapdragon 860. Cette puce permet d’assurer au quotidien une expérience fluide en toutes circonstances, que ce soit pour du multitâche ou faire tourner plusieurs applications gourmandes. Elle met surtout l’accent sur le jeu afin que puissiez jouer à des jeux 3D gourmands avec de beaux graphismes (élevés).

Et même si son écran n’est pas AMOLED, le smartphone garantit une expérience de navigation totalement fluide, car il dispose d’une dalle IPS LCD en Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz — une caractéristique très rare sur cette gamme de prix. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus, pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Une batterie conséquente, mais avec un module photo limité

Bien sûr, si Xiaomi a pensé à équiper son smartphone d’un bon processeur pour satisfaire les joueurs, il va de soi que pour permettre de jouer aussi longtemps que possible, il est important de pouvoir compter sur une batterie colossale. On apprécie donc la présence d’une grosse batterie de 5 160 mAh, capable de faire tenir le smartphone sur environ 2 jours. Et si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes, il faudra une trentaine de minutes pour récupérer 50 % d’autonomie.

Enfin, niveau photo, le X3 Pro dispose d’un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Sur le papier, ce dernier offre une bonne polyvalence, mais seul le capteur principal se montre convaincant. Il permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

