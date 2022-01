Ce forfait mobile 80 Go à 6,99 €/mois est l’un des meilleurs deals du moment

Cdiscount Mobile ne perd pas de temps en ce début d'année et multiplie les offres sur ses forfaits mobile. Aujourd'hui encore, l'opérateur casse les prix avec notamment un forfait de 80 Go pour seulement 6,99 euros par mois pendant un an.

Cdiscount Mobile est sans doute l’un des opérateurs les plus prolifiques de ce début d’année du côté des forfaits mobile sans engagement. Les offres s’enchaînent avec des prix toujours plus bas et cette fois-ci, il frappe très fort avec un forfait de 80 Go pour seulement 6,99 euros par mois.

Que propose ce forfait chez Cdiscount Mobile ?

Une offre sans engagement avec un petit prix pendant un an

Jusqu’à 80 Go en France et 10 Go en Europe et DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Jusqu’au 27 janvier 2022, le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 80 Go est à 6,99 euros par mois pendant 12 mois. Le prix passe ensuite à 14,99 par mois.

Un forfait géant pour pas cher

C’est bien avec ce forfait que Cdiscount Mobile propose l’une des meilleures offres de forfait mobile sans engagement du moment. Il met à disposition une enveloppe de 80 Go de données 4G à prix défiant toutes concurrences. Cette enveloppe est utilisable partout en France en France métropolitaine et c’est largement assez assez pour profiter de votre mobile et de ses nombreux usages pendant tout un mois sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi. Dans ce cas-ci, ce forfait est d’ailleurs un excellent moyen d’avoir accès à une connexion internet chez vous via le partage de connexion. Vous pouvez aussi en faire profiter vos proches via une box 4G si votre domicile n’est pas bien couvert en Fibre ou ADSL.

Ce forfait est aussi pensé pour être utilisable en déplacement ou en vacance à l’étranger avec une enveloppe de 10 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM. Attention, ces données sont décomptées du forfait de base et non proposées en plus.

Avec l’apport du réseau de Bouygues Telecom

Cdiscount Mobile est un opérateur mobile virtuel qui ne dispose pas de ses propres infrastructures réseau. Il bénéficie cependant du réseau de Bouygues Telecom partout en France métropolitaine avec une couverture plus de 99 % du territoire en 4G selon les chiffres de l’Arcep. Du côté des données 4G, on retrouve une moyenne nationale de 55 Mb/s en téléchargement et de 14 Mb/s en envoi.

En dehors des données 4G, le forfait propose les appels, les SMS et les MMS en illimités depuis la France, mais aussi vers l’Europe et les DOM. Cela comprend 30 destinations en Europe (27 pays de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en outre-mer.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

