Sosh vs RED vs B&You : quel est le meilleur forfait à 10€ pendant les soldes ?

C'est la guerre sur le marché des forfaits mobile en ce début 2022 cette semaine : Sosh, RED by SFR et B&You proposent chacun une offre similaire à base de forfait à 10 euros par mois. On fait le point en ce week-end des soldes pour savoir quel est le meilleur des trois.

Cela ne vous aura sans doute pas échappé, ce début d’année 2022 est un véritable champ de bataille du côté des forfaits mobile sans engagement. Tous les opérateurs y sont allés de leurs nouvelles offres en série limitée avec souvent des prix très compétitifs pour des forfaits très variés. Cette fois-ci, nous nous sommes concentrés sur les forfaits ne dépassant pas les 10 euros chez les 3 marques low cost des opérateurs historiques, à savoir Sosh, B&You et RED. Mais lequel est le plus digne d’intérêt dans le cadre d’un changement de forfait ?

Les offres Sosh, B&You et RED

Ces trois forfaits proposent les communications en illimités : appel, SMS et MMS partout en France métropolitaine, en Europe et en DOM.

Sosh vs B&You vs Red : la qualité du réseau

Sosh étant une marque de la maison mère Orange. Par ce biais, l’opérateur dispose d’un réseau mobile d’une grande qualité, sans doute le meilleur en France concernant la 4G. Le territoire métropolitain est couvert à plus de 99 % pour la population et plus de 92 % de la surface. Autant dire que vous aurez du mal à manquer de réseau où que vous soyez. Mais c’est surtout du côté des débits que l’avance de Sosh est significative avec une moyenne nationale de 110 Mb/s en débit descendant et 18 Mb/s débit montant, le tout rien que pour la 4G. La mobilité est également extrêmement bien couverte avec une moyenne de 84 % de prise en charge des appels, quel que soit le transport choisi (Routes, TGV, Métro, RER, TER, etc.). C’est de loin le premier opérateur en termes de qualité de réseau. Merci Orange.

RED est quant à lui bénéficiaire du réseau de SFR. Celui-ci est également de qualité avec une couverture de 99 % de la population métropolitaine, aucun souci donc du côté des appels et des SMS. En revanche, le débit 4G baisse significativement pour une moyenne de 69 Mb/s en téléchargement et 12 Mb/s en envoi. Cela suffit à la majorité des usages mobiles, mais peut avoir une incidence sur votre choix en fonction de votre utilisation. Le réseau en transport est quant à lui assuré avec une moyenne de 74 % pour les communications à la voix et les données à hauteur de 71 %.

Enfin, B&You dispose du réseau de Bouygues Telecom. L’opérateur compte aussi sur une couverture de 99 % du territoire en 3G et 4G. L’Arcep lui attribue un débit moyen en France de 55 Mb/s en téléchargement et 14 Mb/s en envoi, ce qui est sensiblement moins intéressant que son concurrent direct RED et loin derrière Sosh. Pour les transports, on est sur une moyenne pour la voix de 82 % de couverture nationale et 79 % pour les données 4G.

Vous l’aurez compris, Sosh est bien devant en ce qui concerne la qualité du réseau en France métropolitaine. RED et B&You sont sensiblement aux mêmes niveaux, mais loin derrière.

Vainqueur : Sosh

Toutes les données présentées dans ce versus proviennent de notre comparateur des trois meilleurs opérateurs mobile (Bouygues, SFR, Orange) et des données de l’Arcep.

Sosh vs B&You vs Red : la quantité de 4G en Europe et DOM

Pour 9,99 euros par mois, Sosh propose une enveloppe 4G de 20 Go valable en France métropolitaine. C’est l’enveloppe la moins élevée de ce versus et c’est d’autant plus dommage que l’opérateur avait déjà proposé régulièrement jusqu’à 40 Go pour le même prix. Pour L’Europe et les DOM, l’opérateur propose jusqu’à 10 Go qui sont décomptés du forfait de base. Bref, si votre besoin en termes de forfait mobile est de disposer de beaucoup de Go pour pas cher, ce n’est pas vers Sosh qu’il faut se tourner.

RED propose quant à lui une enveloppe de 40 Go de données 4G en France pour 10 euros par mois, ce qui est bien plus confortable que chez Sosh. Si votre consommation de donnée mensuelle est plus importante (Streaming de vidéo, jeu en ligne ou navigation sur le web/réseaux sociaux), c’est vers ce type de forfait qu’il vaut mieux se tourner. L’opérateur accorde une enveloppe de 7 Go de data pour l’Europe et les DOM, ce qui est étonnamment moins que chez Sosh.

Enfin, B&You attribue lui aussi une enveloppe de 40 Go pour la France métropolitaine dans son forfait à 9,99 euros par mois, on est donc au même niveau que RED dans c » domaine. En revanche, l’opérateur octroie une enveloppe de 16 Go sans surcoût à utiliser depuis l’Europe et les DOM. De quoi être bien plus serein, même en déplacement à l’étranger.

Sur ce round, c’est B&You qui l’emporte grâce notamment à une enveloppe de Go bien plus importante en Europe et DOM.

Sosh vs B&You vs Red : applications et service client

L’application MySosh, disponible sur Android et iOS permet de piloter son forfait en plus de le modifier à la volée en cas de besoin. Elle offre la possibilité de télécharger ses factures, ce recevoir de changer les informations liées à son compte ou encore de souscrire à diverses options. Dans ce dernier cas ,cela peut s’avérer utile en cas de déménagement, l’opérateur pouvant vous offrir jusqu’à 200 Go de données mobile dans le cas où vous vous abonnez à la fibre ou l’ADSL Orange ou Sosh. Le service client est joignable par chat ou par téléphone même si la disponibilité de celui-ci est aléatoire en fonction de l’horaire de contact.

RED propose l’application RED & Moi. Là encore, le principe reste le même à savoir un suivi de consommation en temps réel, la possibilité de changer d’offre directement via un menu dédié ou d’Accédez à la boutique pour activer les options très nombreuses de chez SFR. L’assistance est aussi accessible via tchat ou par appel avec encore une fois, une disponibilité et des réponses très aléatoires.

Les clients B&You peuvent utiliser l’Espace Client de Bouygues Telecom en tant qu’application dédiée. Comme pour Sosh, on peut y suivre sa consommation de données, télécharger ses factures ou ajouter des options dans son forfait en fonction des opérations commerciales du moment. Contrairement à Sosh, il est demandé de se connecter via son compte Bouygues Télécom pour y avoir accès, l’application n’ayant pas de connexion automatique une fois la carte SIM présente dans le téléphone.

Chaque opérateur dispose de sa propre application proposant plus ou moins les mêmes options. Les services clients sont peu réactifs dans chaque cas, difficile donc de désigner un vainqueur significatif sur ce round.

Vainqueur : match nul

Verdict

Pour ce versus, nous avons préféré donner la primeur au rapport Go-Prix, c’est donc B&You qui propose les meilleures prestations dans ce cas. En revanche, si votre besoin se tourne avant tout vers la qualité du réseau, c’est vers Sosh qu’il faudra se tourner.

Le forfait de 20 Go chez Sosh est disponible jusqu’au 31 janvier 2022, le forfait de 40 Go chez Red jusqu’au 24 janvier 2022 et le forfait de 40 go chez B&You, jusqu’au 25 janvier 2022. Ces trois forfaits sont sans engagement.

Attention : même si ces forfaits sont proposés à des prix théoriquement fixes, ils peuvent potentiellement changer au court de la souscription, RED étant particulièrement coutumier du fait.

Comment conserver son numéro ?

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

