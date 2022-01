SteelSeries Rival 5 : cette souris qu’on a notée 9/10 est à moitié prix pour les soldes

La souris SteelSeries Rival 5 est particulièrement adaptée aux jeux exigeants qui nécessitent d'enchaîner des actions rapides. Ce modèle, que nous avons très bien noté dans nos lignes, profite actuellement d'une réduction de 57 % à l'occasion des soldes : son prix passe ainsi de 69,99 euros à 29,99 euros sur Amazon.

Si vous recherchez une souris gaming capable d’assurer des performances de haute volée pour vos jeux de type FPS ou encore MOBA, SteelSeries pourrait bien vous contenter avec sa Rival 5. Ergonomique et réactive, elle promet une grande précision durant vos parties. En temps normal, cette souris est vendue à un prix plutôt raisonnable, mais pendant ces soldes d’hiver, elle est encore plus abordable grâce à une réduction de 40 euros.

Les points essentiels de la souris SteelSeries Rival 5

Une souris ergonomiquerival 5

Un capteur optique TrueMove Air puissant

9 boutons programmables

Initialement affichée à 69,99 euros, la souris gaming SteelSeries Rival 5 est en ce moment disponible à 29,99 euros sur Amazon.

Une souris ergonomique qui ne néglige pas le confort

La souris gaming SteelSeries Rival 5 propose un format très ergonomique, qui rend sa prise en main d’autant plus agréable. Pour son revêtement, la marque a opté pour un plastique dur légèrement rugueux, un véritable rempart contre les traces de doigts. En revanche, cette souris n’est pas ambidextre, et sera plus destinée aux droitiers. Elle est également plus adaptée à celles et ceux pour qui la légèreté d’une souris n’est pas primordiale, puisque la Rival 5 pèse tout de même 85 grammes. Les boutons supplémentaires, hors les clics principaux, se trouveront donc sur la tranche gauche du modèle.

À propos de ces boutons justement, deux d’entre eux se trouvent là où le pouce sera positionné. Juste au-dessus se situe une petite ailette tout aussi accessible. Petit bémol pour le dernier bouton latéral en forme de gâchette, positionnée à l’avant du pouce, et qui ne sera pas aussi pratique à actionner.

Un logiciel pour configurer entièrement la souris

Pour personnaliser votre souris, rendez-vous sur SteelSeries Engine, le logiciel de configuration de la marque. Vous pourrez non seulement attribuer des fonctions différentes aux 9 boutons de la Rival 5, mais aussi enregistrer des macros ou encore définir 5 niveaux de sensibilité différents. Vous pourrez également personnaliser les 10 zones d’éclairage RGB, en choisissant vos propres combinaisons colorées ou en optant pour une des configurations animées proposées par le logiciel.

Des performances excellentes grâce à un capteur de pointe

Côté puissance, la souris Rival 5 est équipée du capteur TrueMove Air, lequel est capable d’atteindre une sensibilité de 18 000 DPI De quoi profiter d’une grande précision tout en évitant tout ralentissement, accélération ou filtrage sur une très large plage de DPI pendant vos sessions de jeu. Comme nous l’avons noté au cours de notre test, ce modèle offre un suivi très précis et ne laisse aucune place aux décrochages sur les titres exigeants à rythme rapide comme les FPS, les MOBA ou les MMO. À noter cependant que son poids pourrait altérer un tantinet son agilité pour certains, mais si vous n’avez rien contre les souris qui pèsent un peu plus lourd, cela ne sera pas un problème. De plus, si les deux clics principaux seront bien réactifs, les boutons latéraux pourraient ne pas l’être autant : nous avons remarqué qu’ils étaient un peu durs lorsqu’on les actionnait.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la souris SteelSeries Rival 5.

