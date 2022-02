Soldes en direct : les meilleures offres sont pendant la dernière démarque

Le mois de janvier dernier a accueilli le début des soldes d'hiver et le mois de février la fin. Mais ce n'est pas encore fini, car de nombreuses offres encore plus intéressantes qu'avant sont disponibles chez les revendeurs participants pour cette dernière démarque, en passant par les smartphones, tablettes, PC portables, TV, casques audio et écouteurs sans fil ou objets connectés.

Les soldes d’hiver 2022 regorgent de bonnes affaires et il est encore temps de profiter des nombreuses promotions disponibles pour s’équiper à petit prix. Dans cet article, vous retrouverez toutes les meilleures offres à suivre en direct.

Quand se déroule les soldes d’hiver 2022 ?

Les soldes d’hiver se termineront le mardi 8 février à minuit. Les produits du monde de la Tech sont évidemment à l’honneur avec de grosses promotions sur les smartphones, tablettes, PC portables, TV, casques audio et écouteurs sans fil, objets connectés, etc.

La particularité des soldes par rapport aux autres événements commerciaux — comme le Black Friday ou les French Days — sont les démarques, qui interviendront chaque semaine et jusqu’à la fin de l’événement. C’est en ce moment la dernière démarque et il est même possible que certains revendeurs vendent à perte pendant ce laps de temps, alors faites vous plaisir !

Où trouver les bons plans des soldes ?

La plupart des enseignes françaises jouent le jeu des promotions, tout comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Les meilleures offres en direct

Cet article sera mis à jour régulièrement : n’hésitez pas à revenir y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois. Vous pouvez l’actualiser en cliquant ici.

Les forfaits et box ADSL/Fibre

Les forfaits sans engament aussi moins chers pendant les soldes, alors n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleures offres mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile Lebara - 80 Go 1 semaine Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Pendant 3 mois 9,99€ 19,99€ Découvrir RED Forfait 4G - 70 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 70 Go 13€ Découvrir Forfait Mobile B&You - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 14,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Le bloc suivant vous permet de trouver les meilleures offres box Fibre et ADSL.

Les meilleures Box Internet Fibre, Câble RED box Fibre RED box Fibre 5 jours Débit jusqu'à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 23€ Découvrir Fibre Bbox must Fibre Bbox must Fibre 4 semaines Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations Pendant 12 mois 22,99€ 39,99€ Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations Pendant 12 mois 18€ 38€ Découvrir Toutes les box internet

