RED passe de nouveau à l’offensive avec son forfait mobile 100 Go à 10 €

RED by SFR est en grande forme en ce moment côté forfait mobile. Le week-end dernier, l'opérateur vert avait proposé une offre sans engagement de 100 Go pour seulement 10 euros par mois et il réitère l'opération dès aujourd'hui pour celles et ceux qui avaient loupé le coche.

RED by SFR prend souvent les devants sur le marché du mobile pour proposer des offres sans engagement avec un rapport Go-prix excellent et, surtout, surprendre ses nombreux concurrents. Une fois n’est pas coutume, l’opérateur propose ce week-end une nouvelle série limitée qui risque d’intéresser beaucoup de monde pour ne pas payer son forfait trop cher tous les mois.

Les points clés du forfait BIG RED

Les appels/SMS/MMS en illimité

100 Go en France et 14 Go en Europe

Sans engagement et sans prix qui double après un an

À partir de maintenant et jusqu’à lundi matin, le forfait mobile avec 100 Go de data passe à seulement 10 euros par mois. Il y a aussi un forfait 10 Go pour 5 euros de moins ou un forfait 200 Go pour 5 euros de plus. Vous avez le choix !

Un forfait BIG à prix MINI

RED by SFR a l’habitude de proposer des offres mobile à des prix très compétitifs. Il utilise généralement ses événements BIG RED pour ça, comme c’est le cas aujourd’hui et jusqu’à la fin du week-end. Son forfait propose tout simplement le meilleur rapport Go-prix actuellement, avec 100 Go de data pour seulement 10 euros mensuels. Clairement, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs à l’heure où nous écrivons ces lignes, à moins qu’un concurrent s’aligne plus tard.

Ce n’est pas tout, l’opérateur vert est également généreux en 4G à l’étranger avec tout de même 14 Go à utiliser en Europe et dans les DOM. Notez que cette enveloppe n’est pas décomptée du forfait de base, ce qui est une bonne nouvelle pour les gros consommateurs. Si cela vous intéresse, vous pouvez même augmenter ce nombre à 20 Go et ajouter les zones USA et Canada pour seulement 5 euros de plus par mois.

Petite précision : si vous consommez la totalité des données en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe/DOM, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Le reste est assez classique

Évidemment, il faut tout de même préciser que les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles de France (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) et que les SMS/MMS sont aussi illimités en France Métropolitaine. On retrouve les mêmes conditions depuis l’Europe et les départements d’outre-mer, mais uniquement vers un numéro français.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur RED by SFR.

Comment conserver son numéro ?

Pour cela, il suffit de fournir à l’inscription le code RIO de votre ligne, à obtenir en appelant le 3179. En choisissant de conserver votre numéro, le changement d’opérateur se fera en plus sans coupure. Cependant, que vous choisissiez de conserver ou changer votre numéro, la création de votre nouvelle carte SIM a un coût fixe : 10 euros.

Le top des forfaits sans engagement

