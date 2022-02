Xiaomi 11T : excellent deal pour ce flagship killer qui perd 150 € de son prix

Le Xiaomi 11T est un smartphone qui se montre aussi convaincant que les plus premium. Ce modèle mise donc sur des caractéristiques solides avec un prix le plus contenu possible. De plus, il est actuellement proposé avec une belle réduction qui le fait passer de 569 euros à seulement 412 euros. Attention, car les stocks sont limités.

La prochaine fournée de smartphones Xiaomi est très attendue et devrait être commercialisée incessamment sous peu. Une nouvelle gamme va donc rejoindre la pléthore de produit de Xiaomi, qui s’étoffe de plus en plus. Il en devient difficile de s’y retrouver, mais une chose est sur le rapport qualité prix est toujours au rendez-vous. C’est d’ailleurs le cas du Xiaomi 11T, qui grâce à sa fiche technique équilibrée, est un smartphone à considérer. Proposé à un prix contenu, aujourd’hui il bénéficie d’une remise de plus de 150 euros sur son prix de lancement.

Les points forts du Xiaomi 11T

Son écran AMOLED à 120 Hz

Sa grosse batterie de 5 000 mAh

Sa puce Dimensity 1200 performante

Son capteur principal de 108 mégapixels

Proposé à 569,90 euros, le Xiaomi 11T (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 412 euros sur le site Ubaldi, soit plus de 25 % de remise immédiate.

Un smartphone milieu de gamme épatant

Présenté au côté du modèle Pro, le Xiaomi 11T n’a pas à rougir face à lui, car il emprunte le même design. Les deux smartphones se ressemblent fortement, et deviennent même difficiles à distinguer. En face avant, on a droit à un écran quasi sans bordures et poinçonné au milieu en haut, dans un format 6,67 pouces. Le 11T a le mérite d’offrir une dalle AMOLED avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels, comme sur la version Pro. Il assure donc une très belle qualité d’image pour regarder vos contenus vidéo, avec en plus une compatibilité HDR. Le constructeur chinois pense même à proposer du 120 Hz sur le modèle classique, pour rendre la navigation bien plus fluide.

Esthétiquement indissociables, les deux appareils proposent le même capteur photo. On retrouve donc un triple capteur photo, avec un objectif principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un « telemacro » de 5 mégapixels. La polyvalence est donc au rendez-vous et offre des résultats convenables, quel que soit le mode utilisé. Son capteur principal devrait suffire à la plupart des utilisateurs pour capturer de beaux clichés bien détaillés. Toutefois les photos de nuit sont malheureusement loin d’être parfaites.

Malgré quelques concessions

C’est à l’intérieur que le Xiaomi 11T se démarque de la version Pro, car il s’équipe d’un processeur différent afin d’alléger la facture. Pas de Snapdragon 888, mais puce Dimensity 1200 couplé avec 8 Go de mémoire vive. Cette configuration est légèrement moins puissante, mais arrive à proposer de bonnes performances au quotidien. Vous pourrez jouer à vos jeux 3D préférés, utiliser vos applications ou faire du multitâche sans problème. Ce modèle tourne sous Android 11 avec la nouvelle version de l’interface MIUI. Le smartphone est également comptable avec le réseau 5G.

Pour la recharge du téléphone, le 11T Pro prend également le dessus avec seulement 17 minutes pour récupérer 100 %. Néanmoins, le Xiaomi 11T ne déçoit pas grâce à sa charge de 67 W. Comptez 36 minutes pour avoir une charge complète — ce qui pour une batterie de cette taille est plutôt un bon score. Enfin, grâce à sa grosse batterie de 5 000 mAh, le téléphone pourra fonctionner sans problème une journée — même en utilisant le mode 120 Hz.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la version Pro du Xiaomi 11T.

