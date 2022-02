Ce TV QLED 4K de 55 pouces (avec HDMI 2.1) tombe à moins de 600 euros

Le téléviseur 55C729 de TCL offre non seulement une dalle QLED 4K, mais également 4 ports HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions sur votre console next-gen. Un TV complet donc, qui a l’avantage de ne coûter que 599 euros, contre 899 euros habituellement.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur proposant une belle qualité d’image moins chère que de l’OLED, le QLED est l’alternative idéale. Le constructeur TCL a pensé aux petites bourses, en proposant des TV QLED plus abordables que la concurrence, sans négliger pour autant la fiche technique. On retrouve par exemple le modèle 55C729 qui en met plein la vue, que ce soit pour ses nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos, ou même avec le HDMI 2.1. Plus accessible que la plupart des téléviseurs QLED, ce modèle perd 300 euros sur son prix initial.

Le TV TCL en quelques mots

Une dalle QLED de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Avec 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour les consoles next-gen

Et une barre de son ONKYO intégrée avec Dolby Atmos

Au lieu de 899 euros, le TV TCL C729 de 55 pouces est actuellement en promotion à 699 euros sur le site Boulanger, mais grâce à l’ODR valable jusqu’au 28 février 2022, le téléviseur coûte 100 euros de moins et passe à 599 euros. Cette offre est également disponible sur le site Darty.

Un TV QLED abordable réussi…

La technologie QLED a beau être dominée par Samsung, TCL ne se laisse pas démonter et prend même les devants avec ses nombreuses références qui ont de quoi faire pâlir la concurrence. C’est le cas du modèle C729, qui offre des contrastes bien définis et une bonne luminosité. Le TV profite bien évidemment de la 4K HDR, mais aussi des compatibilités avec les normes HDR10+, le Dolby Vision et le HLG. De quoi renforcer considérablement la qualité des images diffusées. Côté son, TCL intègre sur son téléviseur une barre de son ONKYO qui offre un son Dolby Atmos, pour une expérience sonore immersive comme au cinéma.

Autrement, le design de ce téléviseur est tout à fait soigné, avec son cadre métallique et ses bordures quasi inexistantes, qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. Avec sa diagonale de 55 pouces, vous n’aurez aucun mal à l’intégré dans votre intérieur.

… Qui ne lésine par sur la fiche technique

L’un des atouts de ce produit en comparaison à la concurrence réside dans sa prédisposition au gaming. Eh oui, le constructeur tire son épingle du jeu, en proposant 4 ports HDMI 2.1. Ainsi, le TV affichera sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le Free Sync, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence. TCL ne s’arrête pas là, et présente une dalle avec un rafraîchissement natif de 100 Hz pour une meilleure fluidité.

Pour parfaire le tout, le TV tourne sous Android TV : vous pourrez donc profiter d’un système d’exploitation fluide et d’une navigation facilitée dans cette interface. Elle donne accès à de nombreuses applications (Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify…), et une compatibilité Google Assistant ou encore Alexa pour contrôler votre TV avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

TCL face à la concurrence

