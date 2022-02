Cette trottinette électrique devient encore moins chère grâce à un code promo

Si vous hésitiez encore à investir dans une trottinette électrique, Cdiscount vous facilite la tâche en proposant la Surpass 8 Pro à 179,99 euros au lieu de 199,99 euros initialement. Bien pratique pour les déplacements quotidiens, cette trottinette deviendra votre allié.

Concernant les trottinettes électriques, il est vrai que Xiaomi est l’une des marques qui a su se faire le plus remarquer sur le marché. Toutefois, d’autres marques se sont elles aussi installées sur ce secteur et proposent de bons produits. C’est le cas de la marque française Surpass, qui propose sa 8 Pro à un prix encore plus abordable que celles du constructeur chinois — qui l’aurait cru ? En plus de son prix, elle dispose de nombreux atouts et s’affiche à moins de 180 euros grâce à un code promo.

Les points forts de la Surpass 8 Pro

Légère et pliable ;

Vitesse à 25 km/h et autonomie de 25 km ;

Les différents modes, visibles sur l’écran du guidon ;

Excellent rapport qualité-prix.

On retrouve généralement la trottinette électrique Surpass 8 Pro à 199,99 euros, mais grâce au code 20SPORT199, elle se retrouve à 179,99 euros seulement sur Cdiscount.

Une trottinette durable, confortable et facilement transportable

Nous avons pu la prendre en main, et il faut dire que le rapport qualité-prix est très bon. Moins premium que la concurrence, cette trottinette garde une belle allure et s’appuie surtout sur l’aspect robuste. En effet, on retrouve sur la 8 Pro de l’aluminium, de l’acier ainsi qu’un plateau recouvert d’un grip antidérapant. Pour continuer dans la robustesse, cette dernière peut être utilisée sous la pluie grâce à la norme IPX4 et ses pneus increvables de 8 pouces supporteront les aléas de la route, même si nous vous conseillons plutôt d’éviter les nids de poule. De plus, la trottinette est équipée d’un système de freinage double combinant un frein moteur électrique à un frein mécanique qui s’actionne en appuyant sur le garde-boue arrière prévu pour cet usage.

Son look robuste ne lui retire en rien sa légèreté, car la trottinette conçue par la marque française Surpass ne pèse que 12 kilos, c’est moins que la plupart des trottinettes Xiaomi qui se trouvent aux alentours des 14-15 kilos. Elle est donc facile à transporter, mais également peu encombrante une fois repliée. D’ailleurs, elle se replie facilement grâce à son système mécanique présent sur son socle, qui est renforcé par une sécurité l’empêchant totalement de se refermer en cours d’utilisation ou qu’elle s’ouvre lorsqu’on la porte.

Une puissance maîtrisée ainsi qu’une bonne expérience de conduite

Avec cette trottinette vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. Elle se montre aussi puissante que d’autres trottinettes sur des segments tarifaires plus élevés grâce à son accélération efficace et contrôlée. Elle est même plus puissante avec son moteur de 350 W contre 300 W sur le modèle haut de gamme de Xiaomi. Bien entendu, la trottinette sera toujours bridée à 25 km/h, conformément à la législation française.

Toutefois, elle arrive bien plus rapidement à atteindre la vitesse maximale autorisée. Quant à sa batterie de 216 Wh, elle permet de rouler sereinement à pleine vitesse, avec une autonomie moyenne de 25 km pour une personne de 70 kg, mais elle supporte jusqu’à un poids maximal de 120 kg. Ce score sera forcément amené à changer en fonction de votre conduite, donc comptez plutôt 15 km. Si vous souhaitez la recharger entièrement, comptez entre 4 et 6 heures.

Pour le reste, cette trottinette électrique propose 3 modes de conduite disponibles : les modes piétons, équilibre et sport. Vous pouvez facilement changer de mode directement avec le bouton situé en dessous de l’écran LCD qui se situe sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs consulter le niveau d’autonomie et le mode de conduite actuellement utilisé via l’écran.

Pour finir, de jour comme de nuit, vous pourrez compter sur plusieurs éclairages qui indiqueront votre présence aux autres conducteurs grâce à son phare couplé à des bandes rétroréfléchissantes. Un feu-stop leur signalera également si vos freins sont activés, pour encore plus de sécurité.

