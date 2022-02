TV 4K : le tableau QLED 65 pouces de Samsung est 1 000 € moins cher

On ne la présente plus, mais le téléviseur The Frame 2021 de Samsung est l’un des plus originaux avec son design atypique en forme de tableau. De plus, la fiche technique est complète, donc très recommandable, surtout quand le modèle de 65 pouces passe de 1 990 euros à « seulement » 999 euros.

Si vous voulez un téléviseur qui ne ressemble à aucun autre dans votre salon, Samsung a de quoi vous satisfaire. La gamme The Frame figure parmi les plus réussies sur le marché des téléviseurs. Le constructeur coréen mise sur un design original capable d’embellir votre salon en toute discrétion, mais aussi sur une fiche technique complète pour combler les besoins des amateurs de cinéma et jeux vidéos. Aujourd’hui, il est possible d’acquérir le modèle 65 pouces à moitié prix !

Le Samsung The Frame 2021 en quelques mots

Un TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen de Samsung

Un téléviseur ou un tableau ?

Si la gamme The Frame ne vous dit rien, elle a pourtant de quoi faire parler d’elle. En effet, avec cette gamme, Samsung arrive à se différencier dans la marée des TV, en rendant un téléviseur beaucoup moins banal. Ici, on retrouve un design épuré et élégant avec un cadre en bois tout autour de l’écran rappelant celle d’un tableau, et transforme ainsi votre salon en un musée. La particularité de ce produit est qu’il pourra afficher une oeuvre d’art au choix ou, si vous préférez, une photo personnelle dès que le produit sera en veille. La firme sud-coréenne a même pensé à intégrer un détecteur de mouvement qui va permettre d’éteindre l’écran si personne ne se trouve dans la pièce avant d’économiser de l’énergie.

Un TV QLED sans compromis

Au-delà de son look et du plaisir à contempler du Picasso ou du Monet, le The Frame de 2021 en 65 pouces est avant tout un téléviseur avec une fiche technique très complète. L’écran QLED offre une des images réalistes avec un large panel de couleurs finement détaillées grâce à une définition 4K Ultra HD. Pour embellir le tout, on retrouve même des compatibilités avec le HDR10+ ou encore le Dolby Vision. Il faut aussi préciser que le Quantum Processeur 4K intégré permet d’optimiser l’ensemble des contenus en 4K pour une meilleure expérience visuelle. Côté son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Si vous avez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X, ce modèle QE65LS03A est un excellent choix. En effet, sa connectique HDMI 2.1 autorise la 4K à 120 images par seconde et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, ainsi que le mode ALLM, tous deux utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide lors de vos sessions. Enfin, Samsung oblige, TizenOS est toujours de la partie et permet de naviguer de façon ergonomique dans les menus du téléviseur, tout en profitant des services et des applications compatibles comme Netflix, Prime Video, OCS, Disney+, Spotify, etc. Sachez également que ce TV est compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple Homekit et permet de diffuser des contenus depuis son smartphone via AirPlay 2 ou Miracast.

