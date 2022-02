La Fnac propose une offre Apple à ne pas manquer sur le MacBook Air M1

Le MacBook Air M1 est l'ordinateur portable grand public pour Apple, donc le plus abordable. Et aujourd'hui, la Fnac améliore nettement le rapport qualité-prix de cette machine en la faisant passer de 1 029 euros à 899 euros, pour le modèle avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go.

Si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix pour un ordinateur portable de la Pomme, le MacBook Air M1 est celui qu’il vous faut. Il est quasi aussi puissant que les autres grâce à la puce maison d’Apple tout en coûtant de base beaucoup moins cher qu’un modèle Pro. Et c’est encore plus le cas aujourd’hui grâce à cette réduction de 230 euros.

C’est quoi un MacBook Air M1 ?

Un ordinateur portable silencieux, car pas de ventilateurs

Avec des performances élevées grâce à la puce Apple M1

Et une très bonne autonomie : plus de 15 heures environ

Au lieu de 1 129 euros habituellement, l’Apple MacBook Air M1 (8 Go de RAM + SSD 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros sur le site de la Fnac. Pour obtenir ce prix, il faut déduire dans un premier temps la remise immédiate de 100 euros, puis dans un second temps choisir l’option « Retrait en 1J en magasin » et ramener un ancien PC portable fonctionnel pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de minimum 130 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple MacBook Air 2020 M1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le MacBook préféré du grand public

Le MacBook Air M1 est actuellement l’ordinateur portable le plus abordable chez Apple, mais il ne fait pas trop de concessions par rapport aux modèles les plus haut de gamme. Comme les autres, cette machine n’embarque plus les processeurs Intel Core, mais une puce maison baptisée Apple M1, basée sur l’architecture ARM. Ce changement implique une réécriture obligatoire des applications, mais vos anciens logiciels X86 pourront encore être utilisés grâce à l’émulation de Rosetta 2. Mais le principal avantage, c’est d’améliorer les performances et l’autonomie. La puissance est alors estimée 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ.

Il a d’ailleurs été l’un des premiers à bénéficier de cette nouvelle configuration, et depuis Apple a annoncé deux nouvelles puces : les M1 Pro et M1 Pro Max. La promesse est évidemment de fournir encore plus de puissance, mais la première génération des processeurs de la Pomme est encore très performante et suffit amplement pour la majorité des usages. En gros, si vous n’êtes pas un professionnel de la photo ou du montage vidéo, ce MacBook Air M1 vous conviendra parfaitement.

Un design fin et silencieux

Cette version M1 du MacBook Air reprend grosso modo le design de l’ancien modèle, avec le même châssis en aluminium, le même clavier et le même écran Retina True Tone de 13 pouces. La dalle a toutefois la particularité d’être compatible avec une plus large gamme de couleurs. Mais le plus impressionnant dans tout ça, c’est qu’il reste aussi fin qu’avant sans pour autant faire plus de bruit malgré l’amélioration des performances. En effet, le MacBook Air M1 fait tout simplement partie des ultraportables les plus silencieux du moment, car il se dispense de ventilateurs. Alors oui, la puissance est légèrement en retrait par rapport à la gamme MacBook Pro M1 qui s’équipe de systèmes efficaces pour évacuer la chaleur, mais c’est très minime, d’autant plus que la chauffe de l’appareil est bien gérée grâce à une bonne dissipation thermique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Apple MacBook Air 2020 M1.

Quel MacBook choisir ?

Il est important de savoir quel ordinateur de la Pomme convient parfaitement en fonction de vos usages et de votre budget. Pour cela, vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans notre guide des meilleurs MacBook du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.