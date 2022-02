Uniquement ce dimanche, la Xiaomi Pad 5 coûte près de 100 € de moins

Pour un prix relativement abordable de base, la Xiaomi Pad 5 est une tablette qui a la particularité de proposer des caractéristiques que l'on retrouve uniquement sur le segment premium. Évidemment, c'est donc encore mieux avec une réduction de presque 100 euros.

Xiaomi n’en est pas à sa première tablette tactile, mais sa Pad 5 est sans aucun doute celle qui vient chambouler le marché, notamment en proposant une fiche technique quasi haut de gamme pour un prix très contenu par rapport à la concurrence. Et c’est encore plus le cas aujourd’hui — et seulement aujourd’hui — grâce à une réduction de presque 100 euros sur le prix d’origine.

C’est quoi la Xiaomi Pad 5 ?

Une tablette quasi-premium

Avec écran WQHD+ à 120 Hz

Plus de deux jours d’autonomie

Et la puissance élevée d’un Snapdragon 860

Au lieu de 399 euros habituellement, la Xiaomi Pad 5 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 307 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN30. Le produit est expédié depuis la France avec une livraison en 3 à 7 jours ouvrés.

Une fiche technique premium

En se dotant d’un Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de mémoire vive, la Xiaomi Pad 5 est une tablette très puissante. Grâce à cette configuration musclée, vous pourrez aisément exécuter toutes les tâches que vous voudrez et même lancer des jeux 3D en poussant les graphismes au maximum dans certains cas. L’expérience utilisateur est assurée sans ralentissements et il n’y a pas que ça qui promet d’être fluide, puisque la Xiaomi Pad 5 propose un excellent écran LCD de 11 pouces affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. C’est impressionnant pour le prix, surtout lorsque l’on sait que ce genre de fonctionnalités sont réservées aux iPad Pro vendus deux à trois fois plus cher chez Apple.

En ce qui concerne l’endurance de la tablette de Xiaomi, la batterie de 8 720 mAh permet une utilisation de plus de deux jours, sauf si vous poussez le bouchon un peu loin sur le bingewatching de séries Netflix ou autre. C’est un score dans la moyenne du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez malheureusement pas trop sur l’efficacité à récupérer des pourcentages rapidement, puisqu’il lui faut plus de deux heures pour passer de 0 à 100 %.

L’iPad Pro made by Xiaomi

Le design de la Pad 5 rappelle fortement les tablettes haut de gamme de la firme de Cupertino, avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. La tablette chinoise ne prétend en revanche pas rivaliser avec son concurrent américain sur le domaine de la photo sans capteur LiDAR ou autre, puisqu’elle embarque simplement un capteur principal de 13 mégapixels. N’espérez pas non plus une reconnaissance faciale à la pointe de la technologie ou la fonction caméra centrée pour les conférences, mais le capteur de 8 mégapixels à l’avant sera amplement suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Pad 5.

Quelle tablette choisir ?

Afin de savoir quoi choisir en fonction de vos besoins et surtout de votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2022.

