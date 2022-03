Le prix de cette trottinette électrique est plus accessible avec 200 € de réduction

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique, la Ninebot Segway KickScooter F40 présente de bons arguments pour vous faire craquer. Elle sera idéale pour vous accompagner dans vos déplacements, d'autant plus qu'elle passe de 699 euros à 499 euros chez Boulanger.

Avec une trottinette de la marque Ninebot, c’est l’assurance d’avoir un produit de qualité. Spécialisé dans la mobilité urbaine, le constructeur propose de nombreuses références notables, comme la KickScooter F40. Cette trottinette électrique offre jusqu’à 40 km d’autonomie, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur. Et la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, elle profite de 28 % de réduction.

Que propose le modèle F40 de Ninebot ?

Une trottinette à la fois robuste et élégante

Un moteur puissant de 320 W

Une autonomie confortable

Petit plus : capable de gravir des côtés jusqu’à 20 %

Au lieu d’un prix barré à 699 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway KickScooter F40 bénéficie de 28 % de réduction pour désormais s’afficher au prix de 499 euros sur le site Boulanger, soit 200 euros de remise immédiate.

Un prix plus attractif pour cette trottinette signée Ninebot

Il est difficile de distinguer les trottinettes électriques disponibles sur le marché, tant elle se ressemble. Avec la F40 de Ninebot, vous n’allez pas vous démarquer des autres mais cette dernière propose tout même un look sobre, avec une légère touche de couleur orange au niveau des câbles. Pas de mention IPX pour pouvoir braver la pluie, mais son cadre en acier et carbone lui confère une meilleure durabilité et assure expérience de conduite plus stable, pour ne pas à se soucier des obstacles ou des routes accidentées.

C’est d’ailleurs les pneus de 10 pouces, qui permettent d’assurer une conduite confortable et plus douce. Ils s’équipent même d’une couche de gelée supplémentaire placée à l’intérieur, pour réduire les risques de crevaison. De plus, il y a 2 freins, un frein avant électronique et un frein à disque arrière pour plus de sécurité et de stabilité. La robustesse et la sécurité sont donc aux rendez-vous, ainsi que le confort également. Son plateau est assez large et confortable, et son poids est assez léger pour être facilement transporté. Son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture.

Idéale pour la ville avec une autonomie pouvant monter jusqu’à 40 km

Au niveau des performances, le modèle F40 intègre un moteur d’une puissance de 350 W soit plus que la Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Toutefois, la trottinette sera toujours bridée à 25 km/h, conformément à la législation française. Avec une telle puissance, il sera bien plus rapide d’atteindre la vitesse maximale autorisée, ou encore pour gravir des côtes facilement qui d’ailleurs s’élève à 20 % pour ce modèle. Comme dit précédemment, la trottinette est maniable et promet une belle stabilité, même si elle fait l’impasse sur les amortisseurs. C’est une trottinette complète avec 3 modes de conduite disponibles : éco, standard et sport. La marque a même pensé à intégrer un mode marche, pour marcher à côté de votre trottinette. Vous pouvez bien sûr changer de mode directement via l’écran LCD présent sur le guidon, même en pleine course. Vous pourrez d’ailleurs y consulter la vitesse, les modes de conduite ainsi que l’état de la batterie.

Pour assurer vos trajets, la trottinette embarque une batterie de 367 W. Et comparée aux trottinettes du géant Xiaomi, celle-ci a l’avantage d’être plus endurante avec une autonomie de 40 km. Elle se montre très endurante sur le papier, mais cette autonomie est amenée à varier, car cela dépendra de votre utilisation : si vous roulez à la vitesse maximale tout en roulant sur des côtes, la trottinette ne risque pas de tenir aussi longtemps. Comptez donc plutôt entre 25 et 35 km d’autonomie, ce qui reste dans la moyenne pour tenir durant votre trajet que ce soit au petit matin ou de nuit. Pour une meilleure visibilité une fois la nuit tombée, la trottinette dispose d’une lumière LED haute luminosité de 2,1 W, qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

Quelle trottinette électrique choisir ?

