Ce pack Samsung (Galaxy Z Flip 3 + Watch 4 Classic) est à un super prix

Le Samsung Galaxy Z Flip 3, un des meilleurs smartphones pliables du moment, et la Galaxy Watch 4 Classic forment un duo qui fonctionne très bien au quotidien. En ce moment, il est possible d'acquérir ces deux produits de la marque pour un prix inédit, puisque le pack passe de 1 429 euros à 899 euros grâce à une promotion doublée d'une ODR chez Rue du commerce. Et la marque vous offre en plus 100 euros de bon d'achat.

Les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont deux des produits phares de la marque sud-coréenne. Et puisqu’aujourd’hui, les smartphones sont devenus quasi indissociables des montres connectées, autant profiter d’une offre inédite sur un pack qui intègre les deux modèles. En effet, le Samsung Galaxy Z Flip 3 et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic sont actuellement vendus à moins de 900 euros, et pour couronner le tout, la marque offre aussi un bon d’achat de 100 euros.

Ce qu’il faut savoir du Samsung Galaxy Z Flip 3 et de la Galaxy Watch 4 Classic

Un smartphone à clapet avec écran 120 Hz

Une puissance assurée par un Snapdragon 888

Une Galaxy Watch 4 Classic avec (enfin) WearOS

Initialement affiché à 1 429 euros, puis réduit à 999 euros, le pack réunissant le Samsung Galaxy Z Flip 3 (coloris crème) et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm, coloris Argent) revient désormais à 899 euros sur Rue du commerce, grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 30 mars 2022. Samsung vous offre aussi un bon d’achat de 100 euros pour l’achat du Galaxy Z Flip 3.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip 3 et la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le smartphone à clapet aux finitions exemplaires

Contrairement au Fold 3, qui adopte un format hybride smartphone/tablette, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un smartphone classique qui se plie en deux, à l’image des anciens téléphones à clapet de notre jeunesse. Quand on ouvre ce smartphone, on est face à un écran AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ et rafraîchi à 120 Hz, soit la promesse d’images bien fluides, en plus des noirs profonds et des contrastes infinis permis par l’OLED. Le smartphone compte aussi un deuxième écran, qui est visible lorsque le clapet est rabattu. Contrairement au premier Z Flip, cette dalle est un poil plus grande et s’établit à 1,9 pouce contre 1,1 pouce. Un changement bien pratique pour rendre les informations plus visibles sans avoir à déplier le smartphone. On appréciera aussi le confort et la bonne portabilité de ce Z Flip 3, puisque replié, il ne mesure que 72,2 x 86,4 x 17,1 mm. On peut donc sans souci le glisser dans sa poche, et le tenir dans la paume de la main.

Côté performances, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est propulsé par une puissante puce Snapdragon 888, épaulée par 8 Go de RAM. Elle vous permettra d’enchaîner toutes vos tâches courantes sans ralentissement, que vous optiez pour de la navigation web ou pour des jeux 3D gourmands. Un petit bémol en revanche pour l’autonomie de ce modèle, qui embarque une batterie de seulement 3 300 mAh. La charge rapide, quant à elle, n’ira pas au-delà des 15W de puissance. En ce qui concerne la partie photo, le Z Flip 3 intègre un module photo doté d’un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’une caméra selfie de 10 mégapixels nichée dans la bulle de l’écran pliable interne. On aura ici droit à un grand-angle et à un ultra-grand-angle (seulement) qui feront clairement le job, avec un traitement algorithmique maîtrisé.

Une montre connectée premium pour compléter le Z Flip 3

Associée au Z Flip 3, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic dévoilera tout son potentiel. Elle se démarque d’abord par un écran OLED de 1,36 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels dans sa version 42 mm. Elle bénéficie aussi de la technologie Always-On, qui permet à la dalle d’afficher l’heure constamment, comme une montre standard. La Galaxy Watch 4 Classic embarque également une interface bien fluide, qui profite d’un large panel d’application grâce à WearOS (exit Tizen, donc). Il est même possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites. Autrement, les performances seront assurées par une puce Exynos W920. Une configuration performante, qui promet même une meilleure autonomie : selon la marque, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Naturellement, cette montre est bourrée de capteurs qui serviront au suivi des activités sportives et de l’état de santé : GPS, podomètre, capteur de pression sanguine, électrocardiogramme (ECG) qui est d’ailleurs uniquement accessible avec les smartphones Samsung… La montre propose également un suivi continu de l’oxygénation du sang. Pour retrouver toutes vos données, cela se passera sur l’application Samsung Health à installer sur votre Z Flip 3. Enfin, la Galaxy Watch 4 pourra reconnaître une grande variété d’entraînements sportifs.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Z Flip 3 et celui de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Pour rester chez Samsung

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus large de la gamme de smartphones proposés par la marque sud-coréenne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung à acheter en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.