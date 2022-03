Smartphone premium en promo : le prix du OnePlus 9 est de plus en plus bas

Le OnePlus 9 est commercialisé depuis le printemps 2021 : il reste cependant toujours aussi intéressant, proposant des caractéristiques premium pour un prix contenu. AliExpress l'affiche en promotion en ce moment, à partir de 439 euros, soit 280 euros de moins que son prix de lancement initial.

Le OnePlus 9 est toujours à la page. Ce smartphone est le modèle haut de gamme 2021 de la marque chinoise, propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 couplée à 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Son prix baisse aujourd’hui de presque 300 euros, une promotion qui tombe juste avant l’arrivée du OnePlus 10 Pro.

Les points forts du OnePlus 9

Un écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

La charge filaire ultra rapide de 65 W

En moins d’un an, le prix du OnePlus 9 a bien baissé, en faisant un smartphone au rapport qualité-prix imbattable. La version de base en version 8+128 est maintenant proposée à 439 euros sur AliExpress, et expédiée par un vendeur depuis la France, ce qui veut dire une livraison en quelques jours. La promotion est valable sur les trois coloris (noir, bleu et mauve).

À noter que le smartphone est livré avec un bloc secteur chinois, mais qu’un adaptateur pour prise européenne est fourni.

À noter que le smartphone est livré avec un bloc secteur chinois, mais qu'un adaptateur pour prise européenne est fourni.



Du premium pour le prix d’un smartphone milieu de gamme

A sa sortie, le OnePlus 9 était bel et bien un téléphone haut de gamme. Proposé aujourd’hui régulièrement sous la barre des 450 euros, il se place sur une grille tarifaire de milieu de gamme, ce qui le rend très intéressant. Il possède une superbe dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition Full HD+ et un agréable taux de rafraichissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz. C’est d’ailleurs sous l’écran que se trouve le capteur d’empreinte permettant de sécuriser l’appareil.

Le OnePlus 9 profite de la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, le top en 2021. Cette dernière s’appuie sur 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (16 Go de RAM et 256 de stockage pour la version plus musclée, proposée par AliExpress à 489 euros). Le téléphone fera donc tourner sans problème des jeux 3D gourmands. Le système d’exploitation installé est OxygenOS, qui offre une fluidité parfaite à la navigation.

L’appareil est alimenté par une batterie certes assez modeste de 4500 mAh, rechargeable en charge rapide 65 W (en filaire) et 15 W en sans fil.

Un bon photophone

L’appareil photo du OnePlus 9 se base sur un partenariat avec le spécialiste Hasselblad, qui lui a largement profité. Il offre globalement une très bonne qualité, tout autant sur le capteur principal et que sur l’ultra grand-angle. Il est composé en tout de trois modules Sony : un capteur grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 50 MP, et un capteur de profondeur de 2 MP. La caméra avant, quant à elle, affiche 16 MP.

Le OnePlus 9 se distingue aussi sur la vidéo : il est capable de filmer jusqu’en 8K, et de façon très efficace en 4K 30 et 60 IPS, avec une excellente stabilisation.

N’hésitez pas à consulter notre test complet du OnePlus 9.

Les autres modèles de smartphones sur la même gamme de prix

Le OnePlus 9 n’est pas le seul smartphone intéressant pour ce prix. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

