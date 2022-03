LG OLED55B1 : excellent prix pour ce TV avec HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le TV LG OLED B1 de 55 pouces est aujourd’hui disponible à 899 euros, contre 1 299 euros habituellement.

Le téléviseur LG B1 ne manque pas de qualités entre sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur consoles next-gen, sa dalle OLED de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Ce modèle est donc parfait pour profiter de vos films et séries, et même vos sessions de jeux dans les meilleures conditions, surtout qu’il profite d’une remise de 400 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du TV LG OLED B1

Sa dalle OLED de qualité (4K UHD)

Sa compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Généralement au prix de 1 299 euros, le TV LG OLED B1 de 55 pouces profite de 400 euros de réduction pour s’afficher à 899 euros seulement, sur le site Rue du Commerce.

Un TV OLED complet sans payer le prix fort

Avec ses bordures ultra-fines qui se font rapidement oublier, LG a misé sur un design quasi borderless pour ne pas empiéter l’image transmise par l’écran. Le modèle 2021 reste très appréciable à regarder notamment pour sa dalle OLED de 55 pouces impressionne par ses contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité.

Ce TV offre une excellente définition grâce à sa compatibilité UHD (3 840 x 2 160 pixels). Le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4, et même s’il est légèrement moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur permet d’obtenir un rendu très détaillé, et de bons ajustements au niveau des images et du son. Autrement, on pourra bénéficier de plusieurs compatibilités vidéo (le HDR10 et le Dolby Vision), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio bien immersif. De plus, la firme coréenne pense aux cinéphiles en intégrant un mode Filmmaker, qui permet d’adapter la qualité de l’image pour qu’elle soit restituée comme au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice.

Idéal pour profiter de votre console next-gen et un OS maison intuitif

En plus de pouvoir regarder vos films et séries préférées sur votre TV, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Eh oui, même si vous n’avez pas encore pu vous procurer votre console next-gen, ce téléviseur vous sera utile dans le temps, car il dispose deux ports HDMI 2.1. Grâce à cette connectique, le téléviseur est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS. Il prend également en charge le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Pour couronner le tout, le TV B1 de LG dispose d’un taux de réponse d’1 ms seulement, ainsi que des certifications G-Sync et AMD FreeSync. L’écran est par ailleurs rafraîchi à 100 Hz, ce qui assurera une belle fluidité d’image lors de vos sessions. Le parfait combo, vous serez donc paré pour jouer dans les meilleures conditions.

Qui dit LG, dit système d’exploitation WebOS et elle profite de la dernière version : webOS 6.0. Cette nouvelle interface promet une navigation accessible et fluide pour faciliter l’accès au menu. Et grâce à la nouvelle télécommande munie d’un pointeur à la manière d’une souris, elle assure une navigation plus ergonomique et plus rapide. Bien sûr, vous aurez accès à une foule d’applications comme les immanquables Netflix, Disney +, Amazon Prime Video etc. Ajoutons à cela la compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Enfin, il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus, n’hésitez pas à consulter la fiche technique du TV LG OLED55B1.

