Samsung Galaxy A53 : le futur best-seller du milieu de gamme est en précommande

Après avoir récemment lancé ses fleurons, Samsung s'attaque désormais aux smartphones plus accessibles avec son nouveau Galaxy A53. La promesse est encore une fois de faire les bon compromis pour proposer un téléphone équilibré au bon prix. Les précommandes débutent dès aujourd'hui avec des petits cadeaux sympathiques pour les early adopters.

L’histoire a commencé en 2019 avec le Samsung Galaxy A50, un smartphone qui a surpris tout le monde grâce à un rapport qualité-prix qui était enfin au niveau de la concurrence du segment abordable, largement (et toujours ?) dominé par Xiaomi à l’époque. S’en sont suivi le A51, puis le A52 avec sa déclinaison 5G, et voici maintenant le nouveau Samsung Galaxy A53. Avec une belle montée en gamme de la fiche technique sans augmenter le tarif de lancement par rapport à l’ancien modèle, cette nouvelle référence du milieu de gamme est pleine de promesses et peut d’ores et déjà trouver des acquéreurs grâce à l’ouverture des précommandes ce jeudi 17 mars 2022.

Où précommander le Samsung Galaxy A53 ?

Le Samsung Galaxy A53 est dès maintenant disponible à 459 pour le modèle 6+128 Go et il faut monter jusqu’à 519 euros pour rajouter simplement 2 Go de RAM. Le smartphone est disponible en plusieurs coloris : blanc, noir, bleu et pêche.

Il sera livré à partir du 1er avril prochain (non ce n’est pas une blague) et celles et ceux qui auront précommandé avant cette date pourront prétendre à recevoir gratuitement une paire de Samsung Galaxy Buds Live ainsi que 50 euros offerts à dépenser sur le Google Play Store.

Tout savoir sur le Samsung Galaxy A53

Le Samsung Galaxy A53 a la lourde tâche de reprendre le flambeau de ses prédécesseurs pour proposer une solution milieu de gamme convaincante et il semble être sur la bonne voie. Déjà, le design fait assez premium en s’inspirant du look des Galaxy S22, notamment avec le bloc photo intégré directement au châssis du téléphone. Sur la façade, on retrouve un poinçon centré en haut pour dissimuler la caméra selfie et bien sûr l’écran qui occupe la majorité de la place. Celui-ci est OLED avec une diagonale de 6,5 pouces, une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement grimpant jusqu’au sacro-saint 120 Hz, sans oublier la compatibilité avec le HDR10+.

Du côté des performances, on retrouve une nouvelle puce maison de Samsung, l’Exynos 1280, qui est vraisemblablement destinée aux appareils milieu de gamme. Difficile de juger la puissance réelle sans un test en bonne et due forme, mais nous n’avons en tout cas constaté aucun ralentissement ou bug dans l’interface lors de notre prise en main du téléphone. Ce SoC à huit cœurs rassemble deux Cortex A78 pour les tâches difficiles en 2,40 GHz et six cœurs Cortex A-55 en 2 GHz. Pour la partie graphique, il repose sur un GPU Mali-G68.

La partie photo promet ensuite d’être polyvalente grâce à quatre capteurs : un principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. Il est d’ailleurs intéressant de noter que la vitesse de traitement des photos de nuit est 2,1 fois plus rapide que sur les précédentes versions et que le mode portrait a été amélioré, notamment grâce à une bonne gestion de contours du sujet. Nous n’avons pas encore pu juger de la qualité des clichés, mais il y a fort à parier qu’elle soit très bonne de jour, et un peu moins de nuit.

Le Galaxy A53 tourne directement sous Android 12 avec One UI 4.1 à la sortie de la boîte, et la marque sud-coréenne promet quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Mais un smartphone durable, c’est aussi un smartphone qui tient bien la charge au quotidien et Samsung promet que son Galaxy A53 peut tenir jusqu’à 2 jours d’utilisation grâce à la grosse batterie de 5 000 mAh. Pas de charge sans fil à l’horizon, mais un classique système de charge rapide 25 W qui mettra sans aucun doute plus d’une heure à recharger entièrement le smartphone.

