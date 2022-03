Sony WF-C500 : ces écouteurs Bluetooth profitent d’un prix bradé sous les 70 euros

Les budgets serrés qui souhaitent acquérir une paire d'écouteurs peu chers, mais qui ne manque certainement pas d'atouts, pourront sans souci se tourner vers les Sony WF-C500. Déjà très avantageux à la base, leur prix bénéficie d'une promotion très intéressante puisqu'il passe de 99,99 euros à 69 euros chez Boulanger, Amazon et à la Fnac.

Il n’y a pas que le haut de gamme dans la vie, et Sony l’a bien compris. Outre ses écouteurs dotés de la réduction de bruit active, qui fait naturellement grimper les prix, la marque propose aussi quelques produits d’entrée de gamme qui se défendent très bien sur certains points. C’est par exemple le cas des Sony WF-C500, qui se démarquent clairement grâce à leur qualité audio, qu’on a jugée excellente lors de notre test, et leur très bonne autonomie. Et le tout, pour un prix qui ne dépasse d’ordinaire pas les 100 euros. Mais en ce moment, on peut les trouver encore moins chers, grâce à une promotion qui les fait chuter à moins de 70 euros.

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-C500

Des écouteurs confortables et légers

Une qualité audio excellente

Une bonne autonomie

D’habitude proposés à 99,99 euros, les écouteurs Sony WF-C500 sont actuellement vendus à 69 euros chez Boulanger, Amazon et à la Fnac.

Une légèreté agréable sur la durée

Les Sony WF-C500 ont un premier avantage : leur confort. Avec un poids contenu de 5,4 grammes pour chaque écouteur, on a ici droit à des écouteurs très légers qui viennent se loger à l’intérieur du pavillon auriculaire. Trois types d’embouts sont fournis pour s’adapter au mieux à chaque morphologie. Au cours de notre test, nous avons pu les porter pendant plusieurs heures d’affilée sans ressentir de gêne particulière. Il faut dire que leur format rond et compact les aide à se faire quasiment oublier lorsqu’ils sont bien installés dans nos oreilles. Ils restent en plus bien en place lorsqu’ils sont correctement insérés, et ce même si vous les emportez pour votre séance de running. D’ailleurs, si vous courez sous la pluie, sachez que ces écouteurs sont certifiés IPX4, ce qui les rend résistants aux éclaboussures, à la sueur… et aux gouttes de pluie, donc.

Autre bon point de ce format intra-auriculaire : il nous fera profiter d’une bonne isolation passive, contrairement à ce que pourraient proposer des modèles supra-auriculaires. Étant donné que la réduction de bruit active est absente ici, ce format suffira tout de même à gommer un petit peu de bruits environnants. Concernant le boîtier des WF-C500, celui-ci est tout aussi léger puisqu’il ne pèse que 35 grammes. On regrettera peut-être le plastique qui l’enrobe, mais c’est un compromis facile à faire pour bénéficier d’un prix aussi bas.

Une qualité audio qui ne déçoit pas

Dotés de transducteurs dynamiques de 5,8 mm de diamètre, capables d’offrir une réponse en fréquence classique allant de 20 à 20 000 Hz, les WF-C500 proposent un son très agréable, avec un traitement maîtrisé et un bon équilibre. Les graves sont bien mis en avant, les bas médiums sont très présents, de même que les aigus. Bref, ces écouteurs Bluetooth se démarquent par ce rendu très défini, qui permet d’entendre chaque instrument joué dans nos titres favoris. Pour ce tarif, c’est plus que satisfaisant dans l’ensemble.

Du côté des codecs audio Bluetooth, contrairement aux WF-1000XM4 haut de gamme, les WF-C500 ne gèrent que le SBC et l’AAC. On n’aura donc pas de codecs aptX ou LDAC. Dès lors, la transmission audio se fera donc à un débit maximal de 345 kb/s en SBC et 250 kb/s en AAC. Pour le Bluetooth encore, ces écouteurs utilisent la version 5.0 de la norme sans fil, et la connexion avec le smartphone est bien maintenue sur la durée. En revanche, pas de Bluetooth multipoint pour ces modèles, donc vous ne pourrez pas les connecter simultanément à plusieurs appareils.

Une autonomie au rendez-vous

C’est simple : les WF-C500 font partie du club des écouteurs dotés de la meilleure autonomie du marché. Si la marque annonce jusqu’à 10 heures d’écoute avec les écouteurs seuls et 10 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de charge, nous avons pu tenir plus de 12 heures d’affilée avec. Côté recharge, Sony indique une durée de 2h20 pour les recharger complètement avec leur boîtier. Mais au bout de 61 minutes seulement, les Sony WF-C500 ont pu monter jusqu’à 100 % de charge de notre côté. Notez tout de même que le boîtier n’est pas compatible avec la charge sans fil.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-C500.

