Le Realme GT 2 Pro est le moins cher avec un Snapdragon 8 Gen 1 grâce à cette offre

Le Realme GT 2 Pro est la nouvelle référence smartphone premium de la marque chinoise. Sa particularité, c'est aucun doute d'être le smartphone le plus abordable pour profiter des performances du SoC dernier cri de Qualcomm, d'autant plus qu'aujourd'hui son prix passe déjà de 749 euros à 679 euros grâce à cette offre sur le site de Cdiscount.

Comme Xiaomi il y a quelques années, la marque Realme tente de s’imposer sur le marché en proposant des smartphones avec une fiche technique premium, mais sans le prix exorbitant qui va avec. C’est en ce moment le cas de son nouveau GT 2 Pro qui embarque toutes les caractéristiques du segment haut de gamme tout en étant beaucoup plus abordable que la concurrence. La preuve est encore plus flagrante aujourd’hui, puisqu’il chute déjà sous les 700 euros grâce à cette réduction qui intervient seulement quelques semaines après le lancement.

Le Realme GT 2 Pro en quelques mots

La charge rapide très efficace jusqu’à 65 W

L’écran OLED de 6,67″ en QHD+ et 120 Hz adaptatif

La puissance du combo Snapdragon 8 Gen 1 + 12 Go de RAM

Au lieu de 749 euros habituellement, le Realme GT 2 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui en promotion à 679 euros sur Cdiscount. Il est uniquement disponible en coloris Paper White (donc blanc) à ce prix. Le modèle 256 Go est quant à lui disponible à 779 euros au lieu de 849 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme GT 2 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone beau et puissant

Le Realme GT 2 Pro propose un design assez classique quand on le compare à la concurrence, sauf si l’on fait abstraction de son dos en polymère biologique qui apporte une texture très agréable au touché. Son charme passe surtout par un écran de grande qualité qui occupe la majorité de la face avant. En effet, la dalle est est jolie à regarder, puisque OLED avec une définition maximale QHD+ de 3 216 x 1 440 pixels (par défaut en 2 412 x 1 080 pixels) et un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz en fonction du contenu. D’après le constructeur, le smartphone peut afficher toutes les couleurs du spectre colorimétrique DCI-P3 et parvenir à une luminosité maximale de 1400 cd/m² en mode HDR et à 728 cd/m² avec un usage classique. Bref, les contrastes sont beaux, les couleurs sont pétantes et les rayons du soleil ne lui font pas peur.

La grande force du smartphone de Realme est sans aucun doute le fait d’intégrer la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm (compatible 5G) avec 12 Go de RAM malgré un prix inférieur à la concurrence. Cette configuration promet tout simplement de bénéficier d’une grande puissance au quotidien pour ne subir aucun ralentissement, que ce soit pour les jeux 3D avec des graphismes réglés au maximum (attention cependant à la chauffe) que pour l’expérience utilisateur. Cette dernière est d’ailleurs excellente, Realme UI avec Android 12 est une interface basée sur ColorOS d’Oppo et apporte de nombreuses fonctionnalités et personnalisations tout en étant facile d’accès.

« Seulement 33 minutes pour passer de 10 à 100 % »

L’autonomie du GT 2 Pro promet sur le papier d’être confortable grâce à un accumulateur de 5 000 mAh, mais dans les faits c’est plutôt classique, avec plus d’un jour d’utilisation. En effet, selon notre test personnalisé ViSer, ce smartphone premium a tenu 10 heures et 54 minutes, c’est qui est un score moyen par rapport à la concurrence, tout en étant acceptable. Le vrai plus, c’est le système de charge rapide SuperDart 65 W hérité du Realme GT premier du nom, qui permet de passer de 10 à 100 % en seulement 33 minutes. C’est très utile pour récupérer rapidement des pourcentages, mais malheureusement pas de charge sans fil à l’horizon. Il faut bien faire quelques sacrifices pour baisser le prix de la facture finale.

L’autre sacrifice que l’on pourrait noter, c’est au niveau de la partie photo. Le Realme GT 2 Pro n’est pas non plus un mauvais élève, car son capteur grand-angle (le Sony IMX766) de 50 mégapixels est performant et son capteur fisheye de 50 mégapixels est intéressant à utiliser, mais l’on regrette l’absence d’un téléobjectif qui aurait vraiment ajouté une polyvalence complète. Le capteur microscopique, ou macro, de 1,92 mégapixel est également surprenant avec son grossissement jusqu’à x40, mais cela reste très gadget à utiliser au quotidien.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT 2 Pro.

Quel smartphone Realme choisir ?

Si vous êtes intéressé par les téléphones de la marque, mais que vous ne savez pas vers quel modèle vous orienter, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Realme en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.