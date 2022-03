Le TV 4K LG OLED en 55 pouces de la gamme A1 est 500 € moins cher (-38 %)

Le TV LG OLED55A1 fait l'objet d'une très forte réduction du côté du e-marchand Rue du Commerce. Lancé à 1 299 euros, aujourd’hui il devient bien plus accessible en passant à seulement 799 euros.

La nouvelle gamme de téléviseurs LG est désormais disponible et devrait connaître le même succès que la précédente génération. Les modèles C2 ont toutefois un prix assez élevé, et ne convient pas à toutes les bourses. Heureusement, il existe des références plus abordables que le constructeur propose, notamment la gamme A1. Malgré quelques concessions, le modèle OLED55A1 convient aux budgets les plus restreints, d’autant plus quand il s’affiche à moins de 800 euros.

Les points forts de ce TV

Une dalle OLED 55″ de qualité

Compatible 4K, Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Une interface Web OS fluide et intuitive

Au lieu d’un prix de lancement à 1 299 euros, le TV LG OLED A1 de 55 pouces est à présent 500 euros moins cher et se trouve à 799 euros sur le site Rue du Commerce. Notez que c’est la même offre qu’au Black Friday de l’année dernière.

Si vous souhaitez un TV équipé d’une grande diagonale, le modèle 65 pouces profite de 250 euros de réduction.

Un TV OLED pour embellir vos contenus

Le modèle 55A1 de LG, propose une diagonale de 55 pouces, soit 139 centimètres. Il arbore un design ultra-fin et élégant sous tous les angles, qui complétera votre décoration intérieure. Grâce à sa dalle OLED, ce téléviseur offre une excellente qualité d’image. Le modèle A1 est composé de pixels autoémissifs offrant un bon confort visuel avec des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs très riches pour une meilleure immersion.

Ce téléviseur fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR. On retrouvera également une compatibilité avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le HDR10 et le Dolby Vision (mais pas HDR10+) pour une expérience comme au cinéma. Côté son, on aura droit à une émulation Dolby Atmos pour un effet surround.

Un processeur toujours efficace

Le traitement des images sera d’ailleurs optimisé par le processeur Alpha 7 de 4e génération. Même si ce dernier est légèrement moins performant que l’Alpha 9, qui équipe les séries plus haut de gamme du constructeur, ce processeur assure une très bonne mise à l’échelle des contenus et un rendu très détaillé, d’autant plus qu’il intègre une intelligence artificielle — LG ThinQ — pour adapter la qualité de l’image et du son en fonction des contenus visionnés.

En revanche, ne comptez pas sur cette gamme pour le gaming. En effet, ce modèle n’est pas adapté pour les consoles next-gen, car il ne dispose pas de ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120Hz. Toutefois, la TV de LG propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence. Et la marque coréenne inclut même un optimiseur de jeu pour ajuster automatiquement les paramètres d’images et améliorer les graphismes, pour une meilleure expérience gaming.

Un OS maison réussi et intuitif

Pour finir, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation webOS 6.0, fluide et intuitif. Les applications phares, comme Netflix, Prime Video ou YouTube seront donc au rendez-vous. De même que les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Si vous souhaitez diffuser du contenu depuis votre smartphone, vous pourrez passer par Miracast ou AirPlay 2. Dernier atout, un peu gadget, mais plutôt appréciable : retrouvez la télécommande Magic Remote qui est munie d’un pointeur qui s’utilise comme une souris pour naviguer dans les menus de la télévision plus rapidement.

